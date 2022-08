Jacques Pépin, à la recherche de voitures perdues et de cuisine

Notre visite débute par une visite de la maison et des dépendances de M. Pépin sur ses quatre acres boisées. Situé entre une église et une synagogue, le complexe abrite deux cuisines équipées de manière impressionnante, avec des assortiments éblouissants d’ustensiles de cuisine et de casseroles soigneusement disposés. Deux studios aident à prolonger indéfiniment la marque de M. Pépin, l’un avec une cuisine utilisée pour le tournage de la série et des vidéos, et un autre pour peindre les huiles, les acryliques et les œuvres mixtes qui figurent dans ses livres et ornent ses convoités manuscrits. menus.

Partis dans la 404 pour le déjeuner, nous arrivons tous à Branford à proximité au Petit Café, un bistrot français. Le chef Roy Ip, originaire de Hong Kong et ancien élève de M. Pépin au French Culinary Institute de New York, accueille notre fête, après avoir ouvert spécialement cet après-midi en semaine pour le mentor qui, il y a 25 ans, a aidé à négocier l’achat du 50- café siège. Au-dessus d’une assiette gémissante d’amuse-bouches et de miches de pain et de beurre fraîchement cuits – “Si vous avez du pain extraordinaire, du beurre extraordinaire, alors il devrait y avoir du pain et du beurre” à chaque repas, l’invité d’honneur se porte garant en levant un verre de vin – nous nous glissons vers le sujet délicat qui nous occupe.