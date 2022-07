Jacques O’Neill de Love Island révèle qu’il connaissait secrètement un insulaire avant l’émission – mais cela n’a pas été diffusé à la télévision

Jacques O’Neill, joueur de rugby EX-Love Islander, a révélé qu’il connaissait Cheyanne Kerr AVANT de partager un lit à Casa Amor.

Jacques, 23 ans, a laissé les fans choqués après avoir flirté avec la fille de Barnsley, 23 ans, dans la villa principale lorsque sa partenaire paramédicale galloise Paige Thorne, 24 ans, était à Casa Amor.

Jacques a admis que lui et Cheyanne se connaissaient avant le spectacle[/caption]

Cheyanne et Jacques se sont rapprochés pendant Casa Amor[/caption]

Dans une interview exclusive avec The Sun dimanche, il a admis qu’elle voulait en fait être avec elle quand il était plus jeune.

Il a dit: “Cheyanne est une fille adorable, je la connaissais déjà depuis l’âge de 19 ans, c’était bizarre parce que je voulais sortir avec elle à l’époque.”

C’était une pure coïncidence que les copains se soient retrouvés dans l’émission de téléréalité ITV2 en même temps.

Après avoir traîné avec l’hôtesse de l’air de la villa, Jacques savait qu’ils ne seraient que des amis.

Il a déclaré: “J’ai découvert pendant que je lui parlais que rien n’allait se rapprocher de ce que j’avais avec Paige. Mais à partir du moment où je l’ai embrassée au lit, j’ai ressenti le pire que j’aie jamais ressenti de ma vie.

Depuis qu’il a quitté la série, Jacques s’est forcé à regarder les épisodes de Casa Amor, qui l’ont vu s’égarer, car il a été submergé par les trolls Internet en ligne.

Il a dit : J’ai regardé les épisodes de Casa Amor pour me torturer et regarder mes actions.

“J’étais dégoûté de moi-même, je comprends la haine. Je me sens assez engourdi, j’attendrai Paige à l’extérieur, mais je ne regarde plus l’émission, je ne peux pas le faire.





Jacques a également révélé que lui et sa mère avaient reçu des menaces de mort alors qu’il était à la télévision, forçant sa mère à quitter sa maison.

La mère paniquée de Jacques, Janet Wright, 60 ans, a déclaré au Sun: “Pendant les deux premières semaines, Jacques était si drôle, je pense que tout le monde l’aimait.

“Puis ça a commencé à changer. J’ai commencé à recevoir d’horribles messages privés sur Facebook, les gens disaient qu’ils souhaitaient que mon fils et moi soyons morts, c’était affreux.

«Je n’ai tout simplement pas compris pourquoi les gens doivent envoyer des commentaires aussi désagréables. Les messages faisaient vraiment mal, des inconnus me disaient que j’étais une mauvaise mère et un mauvais parent. C’était affreux, d’autant plus que je l’ai élevé moi-même.

Janet, qui vit à Leeds avec Jacques et leur animal de compagnie, le bouledogue français Zeus, a trouvé si pénible de regarder les épisodes nocturnes qu’elle a dû emménager avec sa sœur.

Elle a déclaré: «J’ai dû partir et rester avec ma sœur pendant une semaine et demie à cause des abus dont j’ai été victime.

“J’ai été soulagé quand il a finalement quitté la villa car je ne pouvais pas le regarder en direct. Je devais demander à ma sœur de m’envoyer un texto tous les soirs pour dire si c’était OK pour regarder. Je savais à quel point cela me bouleversait.

Cheyanne est originaire de Barnsley dans le Yorkshire[/caption]