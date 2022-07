Jacques O’Neill de Love Island et sa mère ont reçu des menaces de mort et elle a été forcée de quitter sa maison

La mère de la star de LOVE Island, Jacques O’Neill, a reçu des menaces de mort pendant son passage dans la série et a dû quitter sa maison de Leeds.

Cela vient après que le joueur de rugby, 23 ans, se soit éloigné de sa partenaire paramédicale galloise Paige Thorne, 24 ans, et ait embrassé l’hôtesse de l’air Cheyanne Kerr, 23 ans.

NB PRESS LTÉE

Jacques et sa mère Janet ont fait l’objet de vilaines menaces de mort[/caption]

NB PRESS LTÉE

Janet a été forcée de quitter son domicile après les abus[/caption]

Érotème

Jacques a quitté la villa plus tôt cette semaine[/caption]

La mère paniquée de Jacques, Janet Wright, 60 ans, a déclaré au Sun: “Pendant les deux premières semaines, Jacques était si drôle, je pense que tout le monde l’aimait.

Puis ça a commencé à changer. J’ai commencé à recevoir d’horribles messages privés sur Facebook, les gens disaient qu’ils souhaitaient que mon fils et moi soyons morts, c’était affreux.

«Je n’ai tout simplement pas compris pourquoi les gens doivent envoyer des commentaires aussi désagréables. Les messages faisaient vraiment mal, des inconnus me disaient que j’étais une mauvaise mère et un mauvais parent. C’était affreux, d’autant plus que je l’ai élevé moi-même.

Janet, qui vit à Leeds avec Jacques et leur animal de compagnie, le bouledogue français Zeus, a trouvé si pénible de regarder les épisodes nocturnes qu’elle a dû emménager avec sa sœur.

En savoir plus sur Love Island LA VIE APRÈS L’AMOUR Jacques de Love Island aura besoin de temps pour récupérer, déclare la star des Gladiators BAS CÂLINS J’étais si bas après avoir moi-même cherché sur Google que j’ai demandé un câlin, dit Jacques de Love Island

Elle a déclaré: «J’ai dû partir et rester avec ma sœur pendant une semaine et demie à cause des abus dont j’ai été victime.

“J’ai été soulagé quand il a finalement quitté la villa car je ne pouvais pas le regarder en direct. Je devais demander à ma sœur de m’envoyer un texto tous les soirs pour dire si c’était OK pour regarder. Je savais à quel point cela me bouleversait.

Dans sa première interview depuis qu’il a quitté la villa, Jacques s’est également confié au Sun dimanche sur les producteurs qui le pressaient de rester dans la villa.

Craignant qu’il ne soit sur le point d’attaquer Adam, Jacques a déclaré : « Je pensais que si je ne m’en sortais pas, les choses pourraient mal tourner et que je pourrais devenir physique.





«À la maison, vous pouvez vous retirer des situations, mais là-bas, vous deviez faire face à toutes les situations, et à ce moment-là, j’ai enlevé mon microphone et j’ai franchi les portes d’entrée parce que je voulais juste sortir de cet endroit.

“Les producteurs ont essayé de venir vers moi, ils m’ont dit : ‘Jacques, ça va ? Je disais : ‘Je ne veux pas te parler ni à personne. Je veux être laissé à moi-même. C’était trop.

“Je leur disais:” C’est plus qu’une émission de télévision pour moi “, c’était de véritables sentiments impliqués et mon espace de tête n’était pas juste pour être dans une émission de télévision.

“J’ai traité des choses là-dedans que je n’ai jamais traitées de ma vie.”

Il a révélé qu’il avait quitté la villa dimanche soir dernier – bien que les téléspectateurs n’aient découvert que mardi qu’il était parti.

Étonnamment, Jacques a été convaincu par les patrons d’ITV le lendemain de sa sortie.

On pense qu’ils tenaient à le garder car il était populaire auprès des trois millions de téléspectateurs.

Il a déclaré: “Ce matin-là, j’ai parlé à Mike, le grand patron, et j’ai dit que je voulais partir, ‘Je suis prêt à partir, je veux sortir d’ici.’

“Il m’a un peu calmé et m’a dit:” Mec, nous ne voulons pas te voir partir, tu te débrouilles bien là-dedans, tout ira bien.

Jacques a dit qu’il avait eu une “discussion de bien-être” et qu’il avait ensuite “été appelé au Beach Hut où vous parlez aux producteurs”.

En savoir plus sur le soleil MAISON ENFER Je suis un expert juridique – c’est quand vous ne pouvez pas vous plaindre de vos voisins L’eau bonne idée Maman partage un hack astucieux pour s’assurer que la pataugeoire reste exempte d’insectes et d’herbe

Il a expliqué : « Au final, je n’ai pas pu m’en sortir, je voulais sortir de là.

“Je pleurais en leur disant : ‘Je suis prêt à rentrer chez moi’.”

NB PRESS LTÉE

Le joueur de rugby a révélé que les producteurs avaient tenté de le convaincre de rester[/caption]

NB PRESS LTÉE

Il est maintenant de retour à la maison avec son bouledogue français Zeus[/caption]