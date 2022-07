Jacques O’Neill de Love Island “dévasté” alors que Paige Thorne embrasse Adam Collard

Jacques O’Neill de LOVE Island fait face à un nouveau chagrin après que Paige Thorne ait embrassé Adam Collard dans la villa.

Les proches du joueur de rugby, qui a quitté la série la semaine dernière après avoir eu du mal à faire face, ont déclaré que les scènes diffusées hier soir le détruiraient.

Paige Thorne et Adam Collard ont partagé leur premier baiser quelques jours après que Jacques O’Neill ait quitté la série[/caption]

Un pote a dit : « Le baiser est un coup dur pour Jacques.

“Il nous a dit qu’il était amoureux de Paige et qu’il y avait une partie de lui qui espérait qu’elle se rendrait compte qu’il lui manquait aussi et qu’elle le suivrait hors de la villa.

« Mais il est clair qu’elle est passée à autre chose. Son séjour sur Love Island a été très difficile pour Jacques et nous nous mobilisons tous pour ce dernier coup dur.

Dans une interview émouvante au Sun dimanche, Jacques, 23 ans, a déclaré : “J’étais prêt à craquer.

«Je me sentais tellement vidé mentalement, je voulais juste rentrer à la maison et me redresser.

“Cela m’a brisé et j’étais déjà brisé. Je pleurais mes yeux. Je ne pouvais pas faire face.