Jacques Nienaber : le TMO a raison d’exclure l’essai des Springboks de Willie Le Roux contre les Lions britanniques et irlandais | Nouvelles du rugby à XV

L’entraîneur-chef de l’Afrique du Sud Jacques Nienaber a convenu que le TMO Marius Jonker avait raison d’exclure l’essai de Willie le Roux pour hors-jeu

L’Afrique du Sud a soutenu la décision des officiels de marquer l’essai potentiellement décisif de Willie Le Roux lors de la défaite du test 22-17 contre les Lions britanniques et irlandais.

Les Lions ont remporté une victoire décisive au Cap grâce à un essai de Luke Cowan-Dickie, 14 points de Dan Biggar et un penalty d’Owen Farrell.

Le champion du monde Springboks a vu les scores possibles pour Le Roux et Damian De Allende exclus, mais l’entraîneur-chef Jacques Nienaber a refusé de critiquer les officiels.

Les Lions étaient en colère contre la nomination du Sud-Africain Marius Jonker au poste d’officiel de match de télévision (TMO) avant le match, mais c’est son intervention qui a jugé Le Roux hors-jeu, refusant l’essai à l’arrière des Boks.

« Je pensais que c’était serré. Dès que nous avons vu que l’essai avait été donné, nous, en tant qu’entraîneurs, avons pensé que ça allait être extrêmement serré », a déclaré Nienaber à propos de la décision Le Roux.

5:16 Temps forts de l’Essai d’ouverture de la série entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais Temps forts de l’Essai d’ouverture de la série entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais

« Mais je suis entièrement d’accord avec la décision qu’ils ont prise et j’y fais confiance. C’est leur profession, c’est ce dans quoi ils sont bons.

« Cela aurait pu aller dans les deux sens à mon avis, mais je suis à 100% d’accord avec la décision du TMO.

« Parfois, ces pouces vont pour vous et vous marquez un brillant essai d’une contre-attaque et parfois cela va contre vous. »

L’Afrique du Sud a pris une avance de 12-3 à la mi-temps, ayant produit le rugby le plus intelligent dans un concours abrasif pour lancer la série des trois tests.

Les Lions ont cependant dominé la mêlée, le maul et la bataille aérienne après la pause, pour étourdir les vainqueurs de la Coupe du monde 2019 à domicile et remporter la seconde mi-temps 19-5.

Le patron des Springboks, Nienaber, a admis que son équipe devait affiner son jeu aérien et sa discipline avant la deuxième rencontre du week-end prochain.

« En deuxième mi-temps, nous l’avons perdu dans les airs, dans le jeu des coups de pied », a déclaré Nienaber.

« Nous avons obtenu les récompenses en première mi-temps, puis évidemment en seconde mi-temps, ils ont dominé là-bas. Et cela leur a donné du territoire et un jeu cassé, et nous avons dû nous en tirer.

« À la mi-temps, j’ai juste dit de continuer à faire ce que vous faites. Les choses fonctionnaient pour nous, nous créions des opportunités, jouions dans les bonnes zones du terrain, et les attaques que nous lancions les forçaient à faire des pénalités.

« Je pensais qu’ils s’attaquaient beaucoup à la panne, et nous devions régler cela.

« Ensuite, nous avons eu une grande discussion sur notre discipline. C’est le gros problème de notre seconde mi-temps, ils commenceraient le maul, le géreraient, puis donneraient une pénalité stupide. Donc notre discipline n’était pas géniale en seconde mi-temps.

Les Springboks ont pris les devants 12-3 et 17-10 lors du premier test, mais sont tombés à 22-17

« Et le plus triste, c’est que nous l’avons souligné à la mi-temps et avons dit que nous devions faire un pas en avant, et nous ne l’avons pas fait.

« Il est bien connu que nous n’avons pas beaucoup joué au rugby ensemble et je pense qu’il serait naïf de dire que cela n’a aucun effet.

« Cela pourrait affecter notre cohésion, mais en première mi-temps, nous avions une bonne cohésion, nous ne pouvons donc pas regarder cela et utiliser cela comme excuse.

« La situation est définitivement récupérable. Nous devons la sauver. Nous aurons un examen approprié du jeu et il y a certainement des choses que nous pouvons régler.

« Nous pouvons régler nos mauls, confiants que nous réglerons le jeu des coups de pied pour le concours aérien. »