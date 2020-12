Mises à jour en direct ISL 2020-21 Hyderabad FC vs SC East Bengal: Invaincu Hyderabad FC héberger un winless SC Bengale oriental au Tilak Maidan à Vasco, Goa dans le match n ° 29 du Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 mardi. Jacques Maghoma entre dans l’histoire du SC East Bengal en marquant son premier but dans l’ISL pour lui donner une avance contre le Hyderabad FC. Hyderabad a eu un bon début de match tandis que le SC East Bengal semblait extrêmement sensible à l’arrière. Aridane Santana est dans le onze de départ du Hyderabad FC malgré la peur des blessures alors que Liston Colaco débute sur le banc. Pour SC East Bengal, CK Vineet démarre aux côtés de Jeje Lalpekhlua. Le Hyderabad FC est invaincu en championnat jusqu’à présent mais n’a enregistré qu’une seule victoire en quatre matches et aujourd’hui, il cherchera sa deuxième victoire. Le SC East Bengal, quant à lui, est non seulement sans victoire, mais a également perdu tous ses matchs et cherche désespérément à saisir les trois points proposés. Suivez toutes les mises à jour en direct de Hyderabad FC vs SC East Bengal dans le blog de News18 Sports. Hier, un Jamshedpur FC à 10 joueurs a tenu le Mumbai City FC en tête du classement à un match nul 1-1.

Hyderabad FC n’a marqué qu’un seul but en jeu ouvert (trois au total) et affiche la précision de tir la moins précise de 20,68% dans cette campagne. En revanche, le SC East Bengal n’a pas encore ouvert son compte dans le département de notation. Le match sera probablement une affaire de faible score compte tenu des statistiques que les deux équipes détiennent pour le moment.

L’entraîneur du Hyderabad FC, Manuel Marquez, a écarté les propos selon lesquels son équipe était sous pression et a déclaré: « Notre équipe joue un bon football et nous n’avons pas de pression. Pour moi, la meilleure chose en ce moment est de savoir que la performance de ces gars sans étrangers est fantastique et nous devons nous améliorer aussi vite que possible. » L’East Bengal de Robbie Fowler a tenu le Jamshedpur FC à un match nul et vierge alors qu’il jouait avec un homme à terre pendant plus d’une heure, ce qui, selon lui, est un signe encourageant. « La motivation est toujours là pour gagner chaque match. Nous sommes une équipe avec une grande éthique de travail. La solidarité de cette équipe est géniale. Nous sommes pleins de combattants », a-t-il déclaré.

Marquez a également déclaré que ce ne serait pas une sortie facile. « Je pense que le Bengale oriental est en croissance, et ils ont eu des chances de marquer lors de leurs matchs contre ATK Mohun Bagan, Mumbai et NorthEast United lorsque les scores étaient égaux. Si nous changeons de style parce que le Bengale oriental n’a marqué aucun but, ce sera faux. . Nous savons que nous avons des possibilités de gagner le match si nous jouons dans notre style. «