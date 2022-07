Jacques de Love Island “dévasté” alors que Paige se recouple avec Adam Collard et refuse de regarder l’émission

La star de LOVE Island, Jacques O’Neill, a été dévastée par le retour de Paige Thorne avec Adam Collard.

Le joueur de rugby, 23 ans, a pris la décision choc de quitter la villa plus tôt cette semaine pour se concentrer sur son bien-être mental au milieu de sa romance avec Paige.

Dans des scènes déchirantes, il a fondu en larmes en lui disant qu’il l’attendrait – mais juste un jour plus tard, elle est partie avec Adam et a été vue en train de partager un moment intime avec lui au lit.

La nouvelle a durement frappé Jacques, avec un initié disant : « Jacques est complètement dévasté par le recouplage d’Adam et Paige.

“Il ne pense pas pouvoir regarder le reste de l’émission car il ne veut pas les voir se réunir.

“Il espérait secrètement qu’elle aurait le cœur brisé, qu’il lui manquerait et qu’elle quitterait la villa pour être avec lui.”

Ils ont poursuivi: “Il avait juré de rester à l’écart des filles et de l’attendre et avait même dit à des amis qu’il était totalement amoureux d’elle et qu’il ne s’était jamais senti comme ça auparavant.”

Au cours de l’épisode d’hier soir, l’entraîneur personnel Adam, qui était auparavant apparu dans la série 2018, a prononcé un discours sur Paige, la décrivant comme “belle et drôle”.

Il a ajouté qu’elle “n’avait pas eu exactement le temps de navigation le plus simple ici mais j’espère pouvoir changer cela”.





Après avoir été choisie, Paige pouvait être vue en train de sourire – bien qu’elle ait versé des larmes après le départ de Jacques il y a quelques jours à peine.

Jacques a quitté la série après quelques jours difficiles alors qu’il luttait pour apaiser Paige Thorne, 24 ans, à cause de sa tricherie avec d’autres filles lors du test de relation Casa Amor de la série.

Il a pleuré en disant à Paige : « Tu comptes tellement pour moi, tu le sais. J’aimerais juste pouvoir terminer mon voyage avec toi ici.