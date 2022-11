Jacques de Love Island admet des sentiments pour son ex Paige alors qu’il attaque Adam Collard

La star de LOVE Island, Jacques O’Neill, a admis qu’il avait des sentiments pour son ex Paige Thorne alors qu’il frappait Adam Collard.

La star de la télé-réalité – qui s’est éloignée de l’émission de rencontres ITV2 cet été pour se concentrer sur sa santé mentale – a frappé Adam, 27 ans, après avoir mis fin aux choses avec son ancienne flamme Paige, 25 ans.

Jacques, 23 ans, avait vu Paige pendant que le couple était dans la villa ensemble – mais elle est rapidement passée à autre chose après son départ de la série.

Paige a été vue jusqu’à la dernière semaine avec l’ancien concurrent Adam – le couple quittant la série ensemble.

Cependant, le mois dernier, le couple a révélé qu’ils s’étaient séparés après avoir triché, alors que Paige a déclaré qu’Adam l’avait fantôme.

Aujourd’hui, la star du rugby, Jacques, a révélé qu’il “se souciera toujours” de son ancienne flamme et a déclaré qu’elle avait été “mal finie”.

Il a dit OK ! : “Je n’ai aucun mauvais sang à son sujet et elle n’a rien contre moi quoi qu’il soit arrivé, arrivé et ce qui a été fait.

«Chaque fois que je vois Paige, je vais parler à la fille. Je n’ai rien contre elle. C’est une fille adorable et je prendrai toujours soin d’elle. C’est aussi simple que ça.

“Une fois que vous avez des sentiments pour quelqu’un, ça ne va pas simplement, vous allez toujours vous soucier d’eux quoi qu’il arrive, alors c’est comme ça que je vois Paige en ce moment.

Il a ensuite insisté sur le fait que lui et Paige n’étaient que des amis, malgré la rumeur selon laquelle ils pourraient se rapprocher à nouveau.

L’ancien couple a été vu à l’aise lors d’une soirée ensemble, peu de temps après que Paige se soit séparée d’Adam Collard.

Sur la photo obtenue par MailOnline, le couple avait l’air très proche alors qu’ils profitaient d’une soirée à l’événement Grace Jacob Selfridges & Co au restaurant Mnky Hse samedi.

On pouvait la voir se pencher pour parler à Jacques dans le club très fréquenté, alors qu’ils étaient photographiés en pleine conversation.

Paige et Jacques se sont rapprochés pendant leur passage sur Love Island lorsque le joueur de rugby est entré dans la villa le septième jour.

Le couple est devenu de plus en plus fort lors de l’émission de rencontres ITV2, mais les choses ont mal tourné lorsqu’elle a découvert que Jacques avait embrassé Cheyanne Kerr à Casa Amor.

Jacques a décidé qu’il était temps pour lui de quitter la série, ce qui signifiait que Paige et Adam ont craqué.

Malgré la distance qui les séparait, les deux hommes ont tenté leur chance à leur retour au Royaume-Uni, mais ils se sont séparés après une série de problèmes.

Le PT avait été vu avec ses bras autour d’une femme blonde alors qu’ils commandaient un McDonald’s, dans une vidéo exclusivement obtenue par The Sun.