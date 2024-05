Jacqueline Stewart quitte son poste de chef du musée de l’Académie

Il y a un grand changement à la tête de l’Academy Museum of Motion Pictures, a annoncé mercredi l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Jacqueline Stewartl’éminent universitaire et hôte du TCM qui dirige le musée depuis juillet 2022, le guidant à travers les hauts et les bas de ses premières années (il a ouvert fin 2021) après le directeur fondateur et président du musée Bill Kramer devenu PDG de l’ensemble de l’Académie, est remplacé par Amy Hommaqui travaille au musée depuis cinq ans, plus récemment en tant que responsable du public.

Stewart, boursière de la Fondation MacArthur 2021, retourne à son poste de professeur à l’Université de Chicago, après avoir présidé l’ouverture de nombreuses expositions – plus récemment la première exposition permanente très attendue du musée, Hollywoodland : les fondateurs juifs et la création d’une capitale cinématographique — en plus d’avoir lancé le premier processus de planification stratégique du musée et rendu bilingues les nouvelles galeries.

Homma, qui a travaillé à la Smithsonian Institution avant de rejoindre l’Academy Museum, rendra compte à Kramer et au conseil d’administration du musée. Jusqu’à présent, elle dirigeait les équipes du musée chargées des programmes cinématographiques, de l’éducation et de l’engagement du public ; communauté et impact; et le contenu numérique. Elle a également contribué à développer les relations entre le Musée de l’Académie, les membres de l’Académie et la communauté cinématographique au sens large.

L’Académie a également annoncé une série de « promotions stratégiques pour les cadres dans le cadre d’un effort à l’échelle de l’organisation visant à unir les équipes ».

Richard Harbaugh pour L’Académie

Vétéran de l’Académie depuis 23 ans Randy Haberkampvice-président directeur de la bibliothèque, des archives et des sciences et technologies de l’organisation et ami de nombreux universitaires et historiens du cinéma, prendra sa retraite le 2 août (bien qu’il restera consultant de l’Académie jusqu’au printemps prochain), ce qui incitera à la promotion de Matt Seversonl’actuelle directrice de la bibliothèque Margaret Herrick de l’Académie, au poste nouvellement créé de vice-président exécutif de la collection et de la préservation de l’Académie, à compter du 1er juillet.

Haberkamp était en grande partie responsable de la programmation cinématographique de l’Académie et du lancement du programme Academy Gold. Severson, qui a débuté à l’Académie en 1997 au Photograph Archive, qu’il a dirigé en 2009 avant sa nomination à la tête du Herrick en 2018, supervisera, dans son nouveau rôle, toutes les collections, l’archivage, la préservation, l’enregistrement, la conservation et travail de catalogage de Herrick, de l’Academy Film Archive et de l’Academy Museum. (L’Académie a souligné : « Ce rôle centre, pour la première fois, toutes les collections et les efforts de préservation de l’ensemble des 23 millions d’articles de la collection de l’Académie. »)

Richard Harbaugh pour L’Académie

Entre-temps, Jennifer Davidsonun professionnel des relations publiques possédant une expérience considérable en studio et en réseau, qui occupe le poste de directeur des communications de l’Académie depuis 2021, aidant l’organisation à traverser des périodes difficiles (l’incertitude du COVID et les conséquences de la crise). Will Smith gifle en mars 2022) et mince (l’année écoulée relativement tranquille de l’organisation), a été promue au poste nouvellement créé de directrice du marketing et des communications, à compter du 1er juin. Elle supervisera désormais le marketing et le développement de l’audience, les communications, le numérique/social et stratégie de marque créative pour toutes les branches de l’Académie, y compris la Fondation de l’Académie, le Musée de l’Académie et les Oscars.

Richard Harbaugh pour L’Académie

Et Jenny Galantequi travaille à l’Académie depuis 2013, plus récemment en tant que vice-présidente exécutive des revenus et du développement commercial, a été promue au poste nouvellement créé de directrice des revenus, également à compter du 1er juin. Elle pilotera une croissance diversifiée et mondiale des revenus pour toutes les branches de l’Académie. Academy, y compris l’Academy Foundation et l’Academy Museum, tout en continuant à superviser les partenariats stratégiques de marques, y compris les sponsors et les annonceurs des Oscars, et à diriger les efforts d’Academy100, une campagne mondiale de diversification et de sensibilisation des revenus de 500 millions de dollars.

Kramer a déclaré dans un communiqué : « À mesure que l’Académie évolue, nous rassemblons les équipes pour créer un meilleur sentiment d’objectif commun au sein de l’organisation. Je suis ravi que nous ayons à l’Académie une incroyable équipe de professionnels dévoués et stratégiques qui ont grandement mérité ces promotions. J’ai hâte de travailler avec Amy, Jen, Jenny et Matt dans leurs nouveaux rôles. Je tiens également à exprimer ma plus profonde gratitude à Jacqueline et Randy pour leur partenariat et leur soutien. Ce sont des leaders du plus haut niveau et ils nous manqueront à tous.