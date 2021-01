Jacqueline Jossa reste ferme sur ses engagements en matière de santé – mais est frappée par la tentation de la malbouffe.

Alors que ses enfants se rentraient dans des beignets qu’elle avait achetés pour eux, Jac a débattu de s’en offrir un.

Et en quête d’inspiration, Jac – dont le message sur la confiance corporelle a suscité des éloges dans le passé – a contacté les fans pour l’aider à vaincre l’envie.

Ils n’avaient pas l’intention de le faire, cependant, et ont plutôt essayé de la pousser à se moquer.

«Vous me dites tous de simplement manger le beignet», les réprimanda-t-elle en plaisantant, «je pensais que je vous l’avais dit si je venais ici et vous demandais si je devais manger … vous devez me dire non, pas oui!

« Mais vous avez tous dit: » Allez, mangez-le! « »







« Vous devez tous m’aider et me soutenir dans ce voyage », a ajouté la reine de la jungle Jac.

Mettant à jour ses followers plus tard, Jac, essoufflée, rayonna: « Je n’avais pas le beignet … et j’ai travaillé! »

Jac et son mari Dan Osborne partagent deux filles, Ella et Mia, tandis que Dan a également le fils Teddy d’une relation précédente.

Et malgré les rumeurs passées selon lesquelles ils en auraient un troisième ensemble, Jac a semblé exclure un autre bébé lors d'un récent échange sur Instagram.







Quand un fan a demandé, elle a répondu sans détour: « Probablement pas. »

Mais 2021 pourrait être une grande année pour Dan, Jacqueline et leurs filles Ella et Mia.

Des rapports ont récemment émergé selon lesquels ils envisageaient de passer de leur maison d'Essex à une toute nouvelle maison.







Et ils peuvent même renouveler leurs vœux de mariage, après avoir noué le nœud en 2017 – mais Jac insiste sur le fait que ce serait une affaire discrète.

«Cette pensée me fait un peu grincer des dents», partagea-t-elle, «mais nous pourrions faire quelque chose comme renouveler nos vœux le moment venu.

«Nous aimerions que nous soyons tous les cinq sur les photos – nous le ferions pour les enfants.

« On a l’impression d’avoir une nouvelle relation, alors ça pourrait être très agréable de célébrer ça. »