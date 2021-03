Le couple a acheté leur maison pour toujours ce mois-ci et l’ancienne, I’m A Celebrity Queen of the Jungle, a déclaré qu’elle était « submergée » par la quantité de travail à accomplir, mais qu’elle ressentait un peu de « soins tendre et affectueux » « leur apporterait la maison dont ils ont toujours rêvé.

L’actrice de 28 ans a récemment emménagé dans une propriété de six chambres dans l’Essex avec la star de télé-réalité, 29 ans, et leurs deux filles Ella, six ans, et Mia, deux ans.

