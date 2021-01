Jacqueline Jossa semble avoir exclu d’avoir plus d’enfants avec son mari Dan Osborne.

L’ancienne star d’EastEnders, 28 ans, a suggéré qu’elle ne prévoyait pas d’agrandir sa famille.

Tel que rapporté par le magazine New, dans une série de questions et réponses sur Instagram Stories, maintenant supprimée, un fan a demandé à Jacqueline si elle aurait d’autres enfants.

Le fan a demandé: « Plus de bébés ?? »

Secouant la tête, Jacqueline a répondu à la question en répondant: « Probablement pas. »

Le commentaire semble être un demi-tour apparent après que Dan ait déjà parlé positivement du potentiel de plus d’enfants.

Ils partagent déjà les filles Ella, cinq ans, et Mia, deux ans, ainsi que le fils de Dan d’une relation précédente, Teddy, sept ans.







(Image: jacjossa / Instagram)



En juillet de l’année dernière, Dan a semblé suggérer que le couple essaierait d’avoir son quatrième enfant.

Il a déclaré au Sun: « Je pense que c’est agréable d’avoir une grande famille. Jac en veut une. Mais avoir quatre enfants – est-ce que je dois acheter une limousine?

« Nous n’essayons pas encore. Quand vous l’avez fait trois fois, une partie de moi est comme, laissez-les trois grandir. »

Il a ajouté plus tard: « Nous en voudrions un, je suppose. Jac semble incroyable enceinte et ce serait bien d’ajouter à la famille. »







(Image: Instagram / homewiththeosbornes)



Le couple s’est marié pour la première fois en 2017 lorsque Jacqueline jouait toujours le rôle de Lauren Branning dans EastEnders et Dan avait récemment quitté The Only Way Is Essex en 2015.

Le couple a eu un verrouillage dramatique l’année dernière lorsque Jacqueline est revenue avec ses parents, après quoi le couple a résolu les différends et Dan a publiquement admis avoir été infidèle à Jacqueline.

Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, Jacqueline a révélé qu’elle cherchait à être en meilleure santé en 2021.







(Image: Instagram)



Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici! La gagnante de 2019 a déclaré à ses abonnés: «Je dois commencer à m’entraîner et à mieux manger.

« Je sais que nous sommes en janvier et que tout le monde commence janvier en beauté, mais j’ai littéralement fait 0 et ça m’arrive maintenant.

« Demain, je dois régler le problème, même si c’est juste quelque chose de petit. »

Eh bien, tu n’es pas le seul à avoir ces ambitions, Jac!

The Mirror a contacté des représentants de Jacqueline Jossa pour commenter cette histoire.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.