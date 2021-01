Jacqueline Jossa a été saluée pour sa « beauté du visage frais » alors qu’elle partageait un selfie sur Instagram.

L’ancien de 28 ans, I’m A Celebrity Queen of the Jungle, a été d’humeur réfléchie sur le site de médias sociaux, partageant un certain nombre de citations sur le fait de ne pas laisser les gens vous empêcher de réaliser vos rêves.

Jac a posté une photo d’elle l’air un peu perturbée alors qu’elle portait un pull en tricot violet et un maquillage minimaliste, les cheveux attachés fermement sur son cuir chevelu.

Elle a légendé le cliché: « Tête d’oeuf ».

L’ancienne star d’EastEnders a été accueillie avec une vague de positivité alors que les fans et les amis célèbres l’ont félicitée pour la photo.







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)



Vicky Pattison n’a pas tardé à plaisanter dans les commentaires: « Mignonne tête d’oeuf cependant. »

La star de Love Island Olivia Attwood a ajouté: « Belle tête x »

La footballeuse Ciara Sherwood a salué Jac, écrivant: « La beauté du visage frais ».

Cela est venu après que Jac eut partagé un certain nombre de citations dans lesquelles elle laissait entendre qu’il y avait des gens dans sa vie qui pourraient l’avoir retenu.

Sur son histoire Instagram, elle a commencé par: « Ne vous pliez pas en quatre pour les gens qui ne progressent pas. »

Elle a ensuite ajouté une citation dans laquelle elle soulignait qu’elle avait été «patiente» et travaillait «pour ce que je veux».

Le dicton était: «Je ne chasse plus rien ni personne.

« Je travaille pour ce que je veux et reste patient tout en le poursuivant. »







(Image: jacjossa / Instagram)



L’actrice qui a publié une citation sur le fait de rester concentrée sur vos objectifs et l’a sous-titrée: «J’adore ça».

Les mots qu’elle aimait étaient: «Une flèche ne peut être tirée qu’en la tirant vers l’arrière.

«Donc, quand la vie vous ramène avec des difficultés, cela signifie qu’elle va vous lancer dans quelque chose de grand.

« Alors concentrez-vous et continuez à viser. »

On ne sait pas ce qui a mis Jacqueline dans une telle humeur réfléchie dimanche mais il semblerait qu’elle ait voulu apporter un peu de positivité à ses fans pour commencer la nouvelle semaine.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.