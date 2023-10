Jacqueline Jossa révèle qu’elle fait un retour explosif à EastEnders cinq ans après avoir quitté le feuilleton

JACQUELINE Jossa s’apprête à faire un retour explosif « chez lui » à EastEnders, peut révéler le Sun dimanche.

L’actrice de 30 ans reprendra son rôle à plein temps de Lauren Branning après avoir quitté le feuilleton BBC1 il y a cinq ans.

Fourni

Notre photo exclusive montre le retour secret de Jacqueline Jossa sur le célèbre plateau d’EastEnders où elle commencera le tournage dans les prochaines semaines[/caption] BBC

Le favori de l’émission a fait un bref retour à Albert Square en décembre dernier pour les funérailles de la légende du feuilleton Dot Cotton et également une apparition inopinée en juin.

Jacqueline a déclaré au Sun dimanche : « Je suis vraiment excitée. C’est un moment tellement incroyable pour être de retour car il y a tellement de buzz autour d’EastEnders en ce moment. Je l’ai regardé et je l’ai aimé comme un fan.

« Walford occupe une place spéciale dans mon cœur, donc j’ai vraiment l’impression de rentrer à la maison. »

L’histoire de Jacqueline s’annonce houleuse alors que son personnage se retrouve mêlé à Cindy Beale, revenue d’entre les morts, interprétée par Michelle Collins.

Notre photo exclusive montre son retour secret sur le célèbre plateau d’Elstree, Herts, où elle commencera le tournage dans les prochaines semaines.

Une source à la télévision a déclaré : « Le retour de Jacqueline dans le rôle de Lauren Branning va provoquer beaucoup de drames à Albert Square.

« Le personnage a beaucoup d’histoire et de comptes à régler, elle va certainement apporter le drame.

« Les patrons restent discrets sur le moment où les fans la verront revenir à l’écran.

«Mais cela devrait avoir lieu vers la fin de l’année et coïncidera probablement avec les intrigues festives légendaires du feuilleton.

« Ses anciens camarades de casting ont hâte de commencer à filmer avec elle aussi car elle est une pro et a un grand sens de l’humour. »

Le producteur exécutif de la série, Chris Clenshaw, a révélé qu’il prévoyait d’utiliser le retour de Jacqueline pour renforcer le drame familial qui fait la renommée du feuilleton.

Il a déclaré en exclusivité au Sun dimanche : « Je suis ravi d’accueillir à nouveau Jacqueline dans le rôle de Lauren Branning.

« Nous n’avons vu Lauren à l’écran qu’il y a quelques mois, mais son retour a laissé beaucoup de choses en suspens entre elle et les Beales.

« La famille Branning est depuis longtemps au cœur du drame de Walford, et nous sommes ravis de retrouver Jacqueline sur la place alors qu’elle perpétue cette tradition familiale. »

ITV/REX

Jacqueline avait 17 ans lorsqu’elle a rejoint le feuilleton en 2010 et des intrigues graves et choquantes l’incluaient dans le rôle d’une alcoolique et tombant du toit d’un immeuble le jour de Noël avec sa sœur Abi, décédée.

Elle a ensuite quitté le feuilleton en 2018.

Pendant sa pause dans le feuilleton, Jacqueline a été couronnée reine de la jungle dans I’m A Celebrity. . . Sortez-moi d’ici en 2019.

Depuis lors, elle a conclu un accord d’un million de livres sterling avec la marque de vêtements In The Style et a signé une campagne lucrative avec le détaillant de bijoux Hot Diamonds.

Jacqueline a deux filles – Ella, huit ans, et Mia, cinq ans – avec l’ex-star de Towie Dan Osborne, 32 ans, qu’elle a épousée il y a six ans.

Elle dirige également une école d’art dramatique, la Jac Jossa Academy, dans le sud-est de Londres.

Parlant de son désir de retourner à Walford plus tôt cette année, elle a déclaré au podcast Soap From The Box : « J’ai gagné la Jungle et j’ai fait des choses comme ça.

«Mais ce sont surtout les gens qui me crient dessus Lauren. Les gens se soucient toujours d’elle.

« Je remettrais à 100 % la veste en cuir et les bottes et je me mettrais en route, car c’est le plus beau métier du monde et c’est toujours le métier de mes rêves. »

Elle a également révélé que son bref passage d’un épisode l’année dernière « avait allumé un feu ».

Elle a ajouté : « J’étais nerveuse, mais je me disais littéralement : « Je pourrais rester ici pour toujours. Je l’aime.’

« J’ai réalisé que c’est là que je suis le plus heureux, et que ma passion et mon plaisir viennent de cet aspect des choses.

« Depuis mon retour à EastEnders, j’ai à nouveau ce petit feu dans le ventre, comme s’il y avait cette partie de moi qui ne s’épanouissait plus, ce côté créatif. »

L’émission a connu un succès ces derniers temps, remportant de nombreux prix, dont celui du meilleur feuilleton aux National Television Awards, aux British Soap Awards et aux Inside Soap Awards.

Il a également reçu des éloges pour son scénario émouvant sur une tumeur cérébrale en phase terminale, mettant en vedette Danielle Harold, 31 ans.

Son personnage Lola Pearce est tragiquement décédé à l’écran plus tôt cette année.

L’année a également été marquée par des révélations choquantes de la part du feuilleton, notamment la sortie de Shona McGarty et le retour d’Adam Woodyatt.

L’année dernière, Jacqueline a révélé qu’elle avait été contrainte de vendre sa maison après avoir quitté Albert Square.

Elle a dit à propos du feuilleton de la BBC : « C’était mon doudou, c’était ce que je savais. Ensuite, ce n’était tout simplement pas le cas. Pour moi, l’indemnité de maternité n’existe pas.

« Avant d’aller dans la jungle, j’avais des problèmes d’argent.

« J’ai dû vendre ma maison. Et puis je suis allé dans la jungle et j’ai eu des opportunités incroyables.

Caractéristiques du Rex

SES CINQ MEILLEURS BITS D’ENDER

BBC

2012 : Lauren tombe amoureuse de Joey Branning, son cousin germain et fils de son oncle Derek. Quand maman Tanya le découvre, Derek les sépare.

BBC

2013 : Elle est transportée d’urgence à l’hôpital et on lui apprend qu’elle souffre d’une hépatite.

Lauren avait commencé à boire de façon excessive après que Tanya ait développé un cancer.

BBC

2014 : Lorsque Lucy Beale a été assassinée, Lauren était suspecte. Il a été révélé plus tard que son demi-frère Bobby Beale l’avait tuée.

BBC

2014 : Elle se lance dans une liaison avec l’alcoolique en convalescence Jake Stone après que les deux hommes se soient rencontrés lors d’une séance de conseil.

BBC

2017 : Lauren et sa sœur Abi tombent toutes les deux du toit en essayant de dissuader papa Max de se suicider. Lauren survit mais Abi meurt à l’hôpital.

Shona cierge magique

Actualités Splash

SHONA McGarty a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle serait fiancée à son nouveau petit ami – quelques mois seulement après s’être rencontrées.

L’actrice de 31 ans – Whitney Dean dans ‘Enders – a été vue avec alors qu’elle agissait comme demoiselle d’honneur pour sa sœur.

Elle sort avec le musicien irlandais David Bracken.