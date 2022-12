Jacqueline Jossa révèle la terreur lors du retour d’EastEnders – et taquine le retour permanent

JACQUELINE Jossa a révélé qu’elle était terrifiée à l’idée de retourner à EastEnders – mais l’a fait pour la fin juin Brown.

L’actrice de Lauren Branning, 30 ans, fait son retour au feuilleton demain soir (lundi) plus de quatre ans après avoir été limogée.

Bbc

Jacqueline Jossa reprendra son rôle demain soir[/caption]

Elle reviendra aux côtés d’une foule d’autres favoris pour les funérailles de la belle-grand-mère à l’écran Dot Branning.

S’exprimant avant son retour, Jacqueline a admis qu’elle était terrifiée.

“J’avais très peur et cela ne faisait que 4 ans et demi”, a-t-elle déclaré.

“Mais ça faisait 33 ans. J’ai pensé, je ne me souviens pas comment agir, puis vous entrez et voyez des gens comme Natalie et Scott Maslen et vous vous dites: “Oh, il y a Oncle Jack!”

“J’avais l’impression d’être chez moi.”

Cependant, comme cela faisait si longtemps qu’elle n’avait pas agi, elle souffrait de nervosité.

“J’étais vraiment nerveuse, je sentais que j’étais rouillée et je ne savais pas si les gens me verraient encore comme Lauren”, a-t-elle expliqué.

“Mais dès que nous étions parmi eux et que vous parlez de gens que vous connaissez, c’est Dot et vous rattrapez de vieux amis – vous revenez directement dedans.”

Révélant comment le retour s’est produit, elle a déclaré: “C’était un message WhatsApp de mon agent et ils ont dit:” Vous n’êtes pas vraiment libre ces deux semaines, mais on vous a demandé “, et je me suis dit:” Nous devons déplacez tout ». C’était évident, c’était tout. »

Et elle a taquiné que ce n’était pas la fin pour les Brannings – et qu’elle pourrait bientôt faire un retour plus permanent.

« Je ne suis pas vraiment sûre », dit-elle.

«Elle vient juste de voir de vieux amis. J’ai l’impression qu’elle est là pour faire savoir aux gens qu’il y a encore de l’espoir et un avenir pour les Branning.

Cependant, elle a également expliqué comment elle voyait June, décédée plus tôt cette année, comme sa grand-mère – même si elle la terrifiait parfois.

“J’étais terrifiée par June”, a révélé Jacqueline.

«Seulement parce que c’était le cas, dit June. Elle viendrait et changerait l’ancien scénario… toujours pour le mieux.

«Donc, je n’ai jamais vraiment appris mes répliques lorsque nous faisions des scènes ensemble parce que je savais qu’elle entrerait et changerait cela.

“Le réalisateur demandait:” Êtes-vous d’accord avec ça? et je dirais, ‘Oui, June l’a dit alors nous le faisons.’

“J’étais fan d’EastEnders avant, alors pour entrer et elle fait partie de votre famille, elle se sent déjà comme votre Nan.”

L’épisode spécialement prolongé d’EastEnders est diffusé lundi soir à 19h35 sur BBC One.