Jacqueline Jossa retrouve la royauté d’EastEnders dans un premier regard émouvant sur les funérailles de Dot Cotton

C’est un Who’s Who des légendes d’EastEnders alors que les acteurs se sont réunis pour les funérailles de Dot Cotton.

Des personnages bien-aimés comme Lofty Holloway, Mary “The Punk”, Disa O’Brien et le couple gay Colin et Barry ont été aperçus en train de filmer l’adieu émotionnel après la mort de l’actrice vétéran June Brown en avril à l’âge de 95 ans.

Jacqueline est revue dans son rôle de Lauren Branning

d'autres personnages bien-aimés comme Lofty Holloway ont été repérés

Mary the Punk avec Colin, le premier personnage gay d'EastEnders

Dans les images de premier regard, Jacqueline Jossa est également vue de retour dans son rôle de Lauren Branning.

Jacqueline, qui a quitté le feuilleton de la BBC en 2018, se tenait solennellement sur la tombe de Dot avec l’actrice de Dotty Branning Milly Zero et Shona McGarty, qui joue Whitney Dean.

Scott Maslen, qui joue Jack Branning, éparpille de la terre sur le cercueil tandis que l’acteur de Patrick Trueman Rudolph Walker embrasse Denise Parish, qui est Diane Fox.

Ailleurs, des stars telles que Gillian Taylforth, Brian Conley, Natalie Cassidy et James Bye ont filmé leurs moments.

Les patrons espèrent que le retour de certains des personnages les plus aimés de Walford créera un hommage approprié à Dot et June, qui l’ont incarnée pendant plus de trente ans.

Le producteur exécutif Chris Clenshaw a déclaré : « Au fil des ans, Dot a eu un impact profond sur la vie de nombreux jeunes aux prises avec les plus grands défis de la vie. Sa chaleur, son cœur et sa compassion ont changé des vies – nous voulions donc réunir certaines des personnes qu’elle a le plus aidées.

Jacqueline a ajouté: «Revenir à EastEnders pour les funérailles de Dot était une évidence, mais, bien sûr, c’était doux-amer.

“C’était incroyable d’être de retour, mais difficile de filmer cette histoire. Je peux dire aux téléspectateurs maintenant que Dot reçoit le bel envoi qu’elle mérite.

«Juin a été la lumière et la joie d’EastEnders. J’ai eu tellement de plaisir à travailler avec elle, les histoires incroyables et à quel point elle était contagieuse et pleine d’esprit. June est une légende et elle me manque beaucoup.

L’épisode spécial, qui sera diffusé cet hiver, informera les téléspectateurs de ce que les personnages ont fait depuis leur départ de Walford.

Ils les entendront également partager des souvenirs de Dot, apparue sur le soap dès le début en 1985 à 1993, puis à nouveau de 1997 à 2020.





Plus tôt cette semaine, un corbillard tiré par des chevaux portant le nom de Dot dans un hommage floral a été vu emmené dans les studios.

Lorsque June a quitté le feuilleton en 2020, son personnage a quitté Walford pour vivre avec son petit-fils Charlie en Irlande.

Mais lorsque les habitants d’Albert Square apprennent sa mort, un grand enterrement est organisé dans le style traditionnel de l’East End.

June Brown dans le rôle de Dot Cotton, vue ici dans la laverie d'EastEnders en 1987

