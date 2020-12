Jacqueline Jossa avait l’air sensationnelle après son relooking festif.

La mère de deux enfants dégageait du glamour avec son apparence éclatante alors qu’elle se faisait coiffer et se maquiller pour la transformation.

Dans un clip partagé sur son histoire Instagram, Jac avait l’air sensationnelle en souriant à la caméra dans un cardigan confortable de sa gamme InTheStyle.

En optant pour un maquillage complet et des vagues douces dans ses cheveux, Jac a prouvé qu’elle vivait simplement sa meilleure vie dans le clip.

Montrant sa collection de vêtements de fête, elle a écrit: « Vous n’êtes pas prêt. Si luxuriant. Super confortable. »

Jac a ensuite modelé des looks pour les fans, montrant un pull et plus tard une robe faite du même tissu doux.







(Image: INSTAGRAM)



Après avoir partagé une série de clips montrant son apparence, Jac est devenue sentimentale avec les fans.

« J’ai l’impression que c’est ma dernière goutte de l’année, je tiens à vous remercier tous pour le soutien continu avec tout ce que j’ai essayé cette année », a-t-elle écrit.

« Honnêtement, tu m’as époustouflé après un an, nous vendons toujours nos collections et c’est grâce à toi! J’essaie d’être un visage amical, une fille normale et une taille confortable 12/14 en fonction de ce que je mange. «







(Image: INSTAGRAM)







(Image: INSTAGRAM)



Elle a ajouté: « Vous m’avez tous rempli d’une telle confiance et je ne peux pas attendre 2021. »

Après avoir gagné, je suis une célébrité … sortez-moi d’ici! L’année dernière, Jac aurait conclu un contrat à six chiffres avec InTheStyle UK pour sa propre gamme de vêtements.

Depuis, elle vend ses collections de vêtements tout en augmentant sa popularité plus que jamais.







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)



Jac a fait fondre des cœurs la semaine dernière avec une douce claque d’elle avec sa fille Ella.

L’ancienne star d’EastEnders alors qu’elle jumelait avec sa fille de cinq ans dans une séance photo glamour pour sa collection Winter Wonderland

