JACQUELINE Jossa quitte les réseaux sociaux après avoir révélé que les insultes cruelles d’un troll à ses enfants «ruinaient sa santé».

La jeune femme de 28 ans, ainsi que son mari Dan, 29 ans, et leurs deux enfants, ont été victimes d’abus horribles en ligne qui ont rendu la star «malade».

Jacqueline a dit aux fans qu’elle prenait du temps loin des médias sociaux[/caption]

Jacqueline a posté une adorable photo regardant dans un lac avec ses filles Ella et Mia.

Elle a écrit à côté: «Tu es mon soleil, ma lune et mes étoiles.

«Une mère tient les mains de ses filles pendant un moment, mais leur cœur POUR TOUJOURS.

En espérant que tu me tiendras toujours la main et me câlineras contre toi. À la recherche d’un peu plus de temps en famille ce week-end et beaucoup moins de médias sociaux. Je t’aime les filles. «

Elle voulait passer du temps de qualité avec ses filles[/caption]

L’ancienne actrice d’EastEnders a toujours adoré ses filles Ella et Mia[/caption]

Elle partage ses filles avec son mari Dan Osborne[/caption]

La pause de la gagnante I’m A Celeb des médias sociaux survient après qu’elle a bloqué le site Web cruel des trolls pour sa «santé mentale» après avoir lu les commentaires devenus «automutilation».

Jac, son mari Dan, 29 ans, et leurs deux enfants, ont été victimes d’abus horribles en ligne qui ont rendu la star «malade».

La semaine dernière, elle a profité de ses histoires Instagram pour partager courageusement qu’elle avait bloqué le site Web afin de ne plus pouvoir lire les horribles torrents.

«Pour moi, pour mon cerveau et pour ma santé, je vais simplement bloquer le site Web sur mon téléphone», a-t-elle entamé un long cœur à cœur avec ses 3,2 millions de fans de médias sociaux.

« Si les gens m’envoient un lien ou si je cherche quelque chose sur Google et qu’il apparaît, je n’ai pas à le lire car ce n’est pas mon affaire, c’est leur affaire. »

Remerciant ses amis et adorant les fans pour leurs «adorables DM» au milieu de cette période difficile, elle a poursuivi en expliquant qu’elle ne «lirait plus ce que des individus étranges» avaient à dire.

«J’ai juste besoin de ne pas lire ce que des individus étranges disent de moi, et c’est très bien – je ne vais pas faire ça», a poursuivi Jac.

La mère de deux enfants a expliqué qu’elle «luttait» ces derniers jours pour «s’inquiéter» de ce qu’elle disait et faisait sur les réseaux sociaux.





Arrivant à la conclusion qu’elle arrêterait «d’essayer de plaire aux gens» en ligne, Jac a détaillé face à des «commentaires négatifs» depuis son adolescence.

«J’ai toujours eu des commentaires négatifs, et à partir de 17 ans, ça reste juste avec vous et s’assoit avec vous et c’est un peu une forme d’automutilation», dit-elle.

«Je suis d’accord avec les gens du forum qui disent:« Si elle ne veut pas l’entendre, elle ne devrait pas être ici en train de le lire », c’est vrai. J’ai de meilleures choses à faire avec ma vie et je ne devrais pas le lire.

«C’est pathétique – lire ce que d’autres personnes pathétiques ont à dire sur moi est pathétique. Je ne le lirai plus ».

Jac a dit qu’elle «bloquerait et continuerait» sa vie parce que les commentaires négatifs n’étaient pas «sains» pour elle mentalement.

Elle a ajouté: «Depuis plus de dix ans, je lis des commentaires négatifs et je les crois, et je ne peux pas continuer à le faire car ce n’est pas sain.»