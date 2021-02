Jacqueline Jossa a fièrement partagé avec les fans les résultats de sa perte de poids verrouillée.

La maman de deux enfants a révélé qu’elle avait perdu une demi-pierre le mois dernier et qu’elle était « vraiment heureuse » de son apparence.

Jacqueline, 28 ans, s’est rendue sur Instagram pour dire à ses abonnés qu’elle se sentait tellement plus « confiante et positive » en elle-même, ajoutant que son voyage ne faisait que commencer.

«Je suis en train de perdre du poids. Tout le monde me dit dans les DM que vous avez l’air de perdre du poids.

«Je perds du poids, j’ai perdu plus d’une demi-pierre. Je suis vraiment heureux, j’ai un long chemin à parcourir.

« Mais je me sens bien, plus confiante et positive. Cela change mon humeur le plus important », a-t-elle expliqué.







(Image: jacjossa / Instagram)



Jacqueline a plaisanté en disant qu’elle avait pris quelques kilos en plus pendant la pandémie et qu’elle voulait se remettre en forme.

Elle avait l’air incroyable alors qu’elle parlait à la caméra vêtue d’un haut court dénudé et de leggings taille haute.

L’ancienne star d’EastEnders a taquiné qu’elle partagerait des conseils sur la façon dont elle atteignait sa silhouette car elle avait élaboré le meilleur plan pour elle.

«J’ai besoin de savoir que ce que je fais est correct et juste pour moi avant de le partager avec vous, parce que je ne veux pas déranger votre vie», a-t-elle expliqué.

Bien que Jacqueline ait révélé qu’elle comptait beaucoup sur son Fitbit pour s’assurer de faire le nombre de pas requis chaque jour.







(Image: jacjossa / Instagram)







(Image: jacjossa / Instagram)



«Regardons les choses en face après la jungle, j’ai perdu du poids d’une manière vraiment étrange parce que vous mourez de faim pendant trois semaines et quand vous sortez, vous mangez toute la nourriture.

«Puis le verrouillage s’est produit, ce qui ne m’a pas aidé du tout. J’ai un long chemin à parcourir pour atteindre où je veux être.

« Pas nécessairement en termes de poids, car j’essaie de ne pas me concentrer autant sur la balance mais juste sur la façon dont mes vêtements vont, comment je regarde et comment je me sens », a-t-elle expliqué.

La star a ensuite déclaré que le voyage avait été une vraie affaire de famille cette fois avec son partenaire Dan Osborne qui montait également à bord.







(Image: Instagram / homewiththeosbornes)



« Cela a tellement changé le mois dernier, moi et Daniel avons mangé si bien et Daniel se sent très bien. »

Le changement d’avis de Jacqueline survient un mois après avoir dit aux fans qu’elle avait fait « zéro exercice » et s’offrir les restes de pépites de poulet de ses filles.

La maman a juré de changer ses habitudes en janvier alors qu’elle avait promis: « Demain, je dois faire le tri. »