Jacqueline Jossa est bel et bien dans l’esprit de Noël.

La maman adorable, 27 ans, a déclaré aux fans qu’elle, son mari Dan et leurs deux filles Ella et Mia avaient passé la journée « la plus spéciale » en famille.

Prenant à ses histoires Instagram, Jac a dit qu’ils étaient rentrés chez eux pour se détendre et mettre un film de Noël.

«Nous avons eu la journée la plus magique», a déclaré Jac, «je ne peux pas vous le dire. C’était le jour de Noël le plus spécial.

« Nous sommes allés voir le Père Noël aujourd’hui, et c’était incroyable. »

Elle a ajouté: « Nous avons un film de Noël sur … Ella adore ça! »

Jungle Queen Jac a suivi avec une série de clichés de la journée, marquant Marsh Farm dans l’Essex où ils pouvaient socialement se distancier des autres visiteurs.







Les filles étaient enveloppées dans des doudounes pour chasser le froid, tandis que Dan prenait un selfie de toute la famille.

Jac a filmé plus tard les deux filles blotties sous des couvertures devant la télé, les deux chiens somnolant sur les genoux d’Ella.

Mia était tellement séduite par le film qu’elle n’a pas remarqué que sa mère la filme.







« Pensez-vous que nous nous ressemblons? » Jac a demandé à ses fans.

La journée en famille est un repos bien mérité pour Jac après une dure greffe sur ses débuts dans le West End.

Sa performance du chant de Noël a reçu une série de critiques élogieuses, la fière Jac partageant des tweets de fans sur la série.







« WOW WOW WOW. La première moitié est terminée OMG », a déclaré un fan pendant l’entracte, « Vous étiez tous sensationnels. »

«Si vous êtes à Londres, allez voir A Christmas Carol, c’était incroyable», a écrit un autre.

« C’était nécessaire », a jailli un troisième, « Un spectacle fantastique sanglant, et les mots de Brian Conley montrent à quel point cela comptait pour eux. C’était génial de faire partie de votre premier spectacle. »







Jac joue aux côtés de Brian Conley et Matt Willis dans l’adaptation scénique du roman classique de Charles Dickins.

C’est l’un des premiers spectacles à revenir dans le West End après que la pandémie ait fait des ravages dans les théâtres du pays.

Le spectacle se déroulera jusqu’au 2 janvier 2021.