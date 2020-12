Jacqueline Jossa n’a pas été impressionné après avoir vu les dégâts que les elfes du Père Noël avaient causés à sa cuisine.

L’ancienne star d’EastEnders, 27 ans, n’a pas pu s’empêcher de partager les conséquences sur Instagram car toute sa cuisine était recouverte de papier toilette.

«Elfes sanglants», écrit-elle, montrant des rouleaux de papier toilette accrochés d’un côté à l’autre de la pièce.

Le message de Jac a vu de petits elfes s’accrocher aux rouleaux, et on peut dire qu’elle doit continuer le nettoyage avant la visite socialement distante du Père Noël.

L’ancienne star du feuilleton a récemment partagé une douce photo de famille sur Instagram qui la montrait avec son mari Dan Osborne et leurs filles Mia et Ella.







La maman adorée a dit aux fans qu’elle, son mari Dan et leurs deux filles avaient passé la journée « la plus spéciale » en famille.

Prenant à ses histoires Instagram, Jac a dit qu’ils étaient rentrés chez eux pour se détendre et mettre un film de Noël.

«Nous avons eu la journée la plus magique», a déclaré Jac, «je ne peux pas vous le dire. C’était le jour de Noël le plus spécial. Nous sommes allés voir le Père Noël aujourd’hui, et c’était incroyable.

Elle a ajouté: « Nous avons un film de Noël sur … Ella adore ça! »







Jungle Queen Jac a suivi avec une série de clichés de la journée, marquant Marsh Farm dans l’Essex où ils pouvaient socialement se distancier des autres visiteurs.

Elle a également prouvé qu’elle était prête pour Noël alors qu’elle présentait son apparence éclatante après une transformation majeure.

La mère de deux enfants dégageait du glamour avec son apparence éclatante alors qu’elle se faisait coiffer et se maquiller pour la transformation.







Dans un clip partagé sur son histoire Instagram, Jac avait l’air sensationnelle en souriant à la caméra dans un cardigan confortable de sa gamme InTheStyle.

En optant pour un maquillage complet et des vagues douces dans ses cheveux, Jac a prouvé qu’elle vivait simplement sa meilleure vie dans le clip.

Montrant sa collection de vêtements de fête, elle a écrit: « Vous n’êtes pas prêt. Si luxuriant. Super confortable. »

