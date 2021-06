Jacqueline Jossa montre sa superbe perte de poids dans une piscine en bikini

JACQUELINE Jossa a montré sa superbe perte de poids en bikini au bord de la piscine.

L’ancienne star d’EastEnders, 28 ans, vient de rentrer de vacances ensoleillées au Portugal avec des milliers de vacanciers britanniques qui se sont précipités à l’aéroport pour vaincre la quarantaine après le retrait du pays de la liste verte.

Jacqueline était magnifique et avait confiance en son corps dans une sélection de maillots de bain flatteurs de sa collection In The Style.

Elle dégoulinait de glamour dans un deux pièces coloré avec un haut court de bikini qui montrait sa perte de poids impressionnante.

La maman de deux enfants avait l’air élégante dans un sarong alors qu’elle posait aux côtés de sa plus jeune fille, Mia, deux ans.

Elle s’était envolée pour le Portugal pour une pause à mi-parcours avec son mari Dan Osborne et leurs filles Ella, six ans et Mia.

Dans une autre photo, elle a montré sa beauté naturelle en posant pour un selfie au bord de la piscine sans un morceau de maquillage.

Jac était radieuse sur la photo avec ses cheveux coiffés en un chignon.

Elle avait l’air glamour dans un maillot de bain asymétrique de sa propre collection de maillots de bain.

Elle a simplement sous-titré la photo sur Instagram: « Nous avons tous le choix. »

La gagnante de I’m A Celeb a déclaré aux fans qu’elle souhaitait la levée du verrouillage, après avoir invité ses abonnés à » lui demander n’importe quoi « .

Elle a écrit : « Dépêchez-vous ! » ajoutant : « Cela fait bien trop longtemps maintenant. Nous devons reprendre une vie normale.

« Je suis reconnaissant pour la levée que nous avons eue jusqu’à présent.

« C’était agréable de voir de la famille à l’intérieur et dans les jardins, etc. C’est tout simplement fou de penser que tout cela s’est réellement produit. Je suis épaté. »





Pendant ce temps, Jac est restée fidèle aux fans en leur disant à quel point elle rendait son corps si beau sur les photos avec un embout d’éclairage.

Un fan lui a simplement dit qu’elle était des «objectifs corporels» après son incroyable tournage de maillots de bain.

Cependant, Jacqueline a dit à ses fans que tout était une question de position et d’éclairage alors qu’elle comparait deux photos côte à côte.

Elle a légendé les photos: « Ce n’est vraiment pas une question d’éclairage et de la façon dont vous vous tenez, et j’aime toujours les vêtements taille haute lol. »