Jacqueline Jossa montre sa perte de poids en se glissant dans un crop top moulant

Jacqueline Jossa a montré sa récente perte de poids en se glissant dans un crop top moulant et en posant dans une photo époustouflante.

La maman de deux enfants a documenté son parcours de «redémarrage sain» au cours des dernières semaines et a tenu ses abonnés informés de ce qu’elle ressentait.

Montrant une goutte de 8 lb, Jossa a partagé l’image sur Instagram, qui la montre assise à sa coiffeuse dans une paire de soie, un short noir et un haut maigre assorti.

Alors qu’elle se vaporisait d’une brume de faux bronzage, l’actrice de 28 ans avait l’air heureuse et en bonne santé.

Son apparence naturelle a suscité des centaines de commentaires de fans qui l’ont décrite comme « belle » et « belle ».

Selon le Daily Star, l’ancienne star d’EastEnders, qui jouait Lauren Branning, a entrepris un voyage de perte de poids depuis son départ de l’émission de la BBC.







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)







Elle a dit qu’elle avait perdu «plus d’une demi-pierre» mais qu’elle n’avait pas l’intention de s’arrêter de si tôt.

Dans une récente séance de questions-réponses avec les fans, elle a dit combien elle avait perdu jusqu’à présent et a dit jusqu’où elle devait encore aller.

Un fan a dit: « Combien de poids avez-vous perdu? »

Jac a répondu: « Je ne sais pas vraiment et cette semaine je n’ai pas regardé. Mais plus d’une demi-pierre. Mais il me reste un peu de temps. »

Elle a expliqué qu’elle était sur un «plan de redémarrage sain», le coup de pied de santé lui faisant déjà perdre les kilos.

Jacqueline a déclaré: « J’ai essayé d’être aussi bon que possible. Vous savez que je suis sur un plan de redémarrage sain.







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)



« Je pense que tout ira bien. Je me sens toujours très bien et je n’ai certainement pas mangé autant de merde que j’aurais pu pendant ces moments-là. Alors c’est bien n’est-ce pas. »

Elle a également déclaré que ce voyage lui avait permis de se sentir plus «confiante et positive».

La beauté fait tout cela en étant maman de deux enfants avec ses enfants Ella, six ans, et Mia, deux ans, qu’elle partage avec son mari Dan Osborne.

La reine de la jungle a déclaré: « Je suis en train de perdre du poids. Tout le monde me dit dans les DM que vous avez l’air de perdre du poids.

«Je perds du poids, j’ai perdu plus d’une demi-pierre. Je suis vraiment heureux, j’ai un long chemin à parcourir.

« Mais je me sens bien, plus confiant et positif. Cela change mon humeur le plus important. »

Elle est restée discrète sur sa routine de fitness et n’a pas partagé avec les fans les exercices qui l’ont aidée à perdre du poids.

Elle l’a cependant taquiné en disant: « J’ai besoin de savoir que ce que je fais est correct et juste pour moi avant de le partager avec vous les gars, parce que je ne veux pas jouer avec vos vies. »