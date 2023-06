Jacqueline Jossa laisse les fans d’EastEnders ravis des photos des coulisses du retour de Lauren Branning

JACQUELINE Jossa a eu des fans aveuglés lorsqu’elle a fait un retour ponctuel spectaculaire à EastEnders hier soir en tant que Lauren Branning.

La superbe actrice a surpris les téléspectateurs en apparaissant une fois de plus dans le feuilleton de la BBC.

Les fans ont été ravis lorsqu’elle est réapparue sur les écrans et maintenant, Jacqueline s’est tournée vers les réseaux sociaux pour partager une multitude de clichés dans les coulisses.

Après avoir retrouvé sa famille à l’écran, Jac n’a pas pu cacher ses sourires de son retour sur le plateau.

La star s’est blottie contre Thomas Law, qui joue son ancien partenaire Peter Beale, pour l’un des clichés.

Thomas a été le premier acteur à incarner Peter à l’époque de Jacqueline dans la série.

On a également vu dans les clichés Adam Woodyatt, célèbre pour son rôle de légendaire Ian Beale.

Il a souri en « photobombant » le selfie de Jac.

Écrivant sur Instagram, elle a dit: « Surprise. »

Elle a ensuite écrit à ses co-stars : « Contente de vous revoir là où vous appartenez.

« @thomaslaw44 a été mon premier Peter, je me souviens d’avoir regardé la série quand j’étais plus jeune et d’avoir soutenu Lauren et Peter, avant même de savoir que je serais elle. »

Elle a partagé un autre cliché du duo père et fils à l’écran alors que Thomas faisait un gros câlin à Adam tout en faisant une drôle de tête.

L’actrice de 30 ans a été vue pour la dernière fois à EastEnders en décembre lorsqu’elle est revenue pour les funérailles de Dot Cotton.

Écrivant en ligne, un fan s’est exclamé choqué par son retour en disant: « Maintenant, CELA était une surprise. Bienvenue Laurent.

Un autre a ajouté : C’est super de voir Lauren et Peter.

Comme un troisième a dit: « OMG LAUREN ??? NAH CELA CONTINUE DE S’AMÉLIORER.

