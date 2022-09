Jacqueline Jossa ferme l’entreprise avec une facture fiscale alléchante de 51 000 £ après avoir révélé qu’elle avait été forcée de vendre sa maison

L’ANCIENNE star d’EastEnders, Jacqueline Jossa, a fermé son entreprise après avoir remboursé 51 000 £ de dette.

La star a révélé plus tôt cette année qu’elle était si maigre après avoir quitté le savon qu’elle a dû vendre sa maison.

Jacqueline Jossa a fermé son entreprise après avoir remboursé 51 000 £ de dette[/caption]

Jacqueline a révélé qu’elle avait été forcée de fouetter sa maison après avoir quitté EastEnders[/caption]

Jacqueline a ensuite rebondi après avoir remporté I’m A Celebrity 2019 et gagné 1,3 million de livres sterling en un an grâce à son école de théâtre et à sa gamme de mode.

Mais l’année dernière, la société de 29 ans, Pooker Bash Ltd – créée pour gérer les bénéfices de son rôle de Lauren Branning sur EastEnders – faisait l’objet d’une enquête par des liquidateurs, car elle devait 32 000 £ à HMRC et plus de 11 000 £ à d’autres créanciers. .

La mère de deux enfants a mis l’entreprise en liquidation volontaire en 2019 après avoir quitté le feuilleton en 2018.

Maintenant, la société liquidatrice a terminé son enquête et fermé Pooker Bash après avoir reçu 51 523 £ de Jacqueline pour rembourser certaines de ses dettes.

Cela a aidé à payer les frais de 26 846 £ du liquidateur Henry Lan à 256 £ de l’heure, qui a conclu un accord avec ses deux créanciers non garantis.

Henry Lan a déclaré dans le rapport final qu’il avait « accepté des réclamations totalisant 45 317 £ de la part de deux créanciers.

“Les créanciers non garantis ont reçu un dividende de 55 pence sur 1 £, soit un total de 24 923 £ le 12 avril 2022.”

Cela signifie que le fisc était susceptible de récupérer 17 600 £ sur les 32 000 £ qui lui étaient dus.

Jacqueline est restée fidèle à sa parole après le lancement de l’enquête financière l’année dernière, et son porte-parole a déclaré : « Des conversations sont en cours entre le comptable de Jacqueline et le liquidateur sur le montant réel qu’elle doit.

“Une fois qu’ils auront pris une décision sur les frais dus, Jacqueline les paiera bien sûr immédiatement.”

Jacqueline vit maintenant dans un manoir de six lits d’un million de livres sterling dans l’Essex, comprenant une salle de cinéma et un bar, avec son mari Dan Osborne, 31 ans, et leurs filles Ella, sept ans, et Mia, quatre ans.





Jacqueline avait précédemment révélé sur le podcast de Sam et Billie Faiers, The Sam and Billie show, qu’elle avait été forcée de la fouetter puis de la maison après avoir quitté le savon pour aider à payer les factures.

Elle a déclaré: «J’étais sur EastEnders pendant huit ans où vous receviez un chèque de paie fixe chaque semaine. C’était un salaire fixe et je n’avais rien d’autre à faire. C’était ma couverture de confort, c’était ce que je savais. Alors ce n’était tout simplement pas le cas.

“Pour moi, il n’y a rien de tel que l’indemnité de maternité, alors quand j’ai eu des enfants, j’ai dû partir et j’ai dû faire des couvertures de magazines pour gagner de l’argent pour nourrir mes enfants.

« Il y a eu des moments où je n’avais pas d’argent. Avant d’aller dans la jungle, j’étais aux prises avec de l’argent. J’ai dû vendre ma maison.

Jacqueline a remporté I’m A Celebrity en 2019 et depuis lors, elle a conclu des accords lucratifs avec In The Style et Hot Diamonds, entre autres marques.

