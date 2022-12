Jacqueline Jossa `` fera revenir le sensationnel EastEnders en tant que Lauren Branning '' après des entretiens secrets avec les patrons de l'émission

JACQUELINE Jossa est prête pour un retour à EastEnders après avoir approché son patron à propos d’un retour.

Les initiés disent qu’elle a réalisé à quel point jouer Lauren Branning lui manquait lors d’une brève apparition pour les funérailles de Dot Cotton ce mois-ci.

Rex

Getty

Les initiés disent qu’elle a réalisé à quel point jouer avec Lauren Branning lui manquait[/caption] Bbc

Jacqueline, 30 ans, qui a rejoint le casting de la série en tant que Lauren en 2010 avant de partir en 2017, veut maintenant un retour à plein temps au feuilleton[/caption] Bbc

Jacqueline a fait un retour ponctuel à Walford en tant que Laura pour les funérailles de Dot Cotton, photographiée avec Natalie Cassidy en tant que Sonia Fowler[/caption]

Jacqueline, 30 ans, qui a joué Lauren pour la première fois en 2010 avant de partir en 2017, veut maintenant revenir à plein temps.

Une source a déclaré: “Jacqueline a énormément aimé reprendre son rôle de Lauren pour les funérailles de Dot. EastEnders était une grande partie de sa vie et elle adore son personnage.

“Elle a eu une conversation avec le patron d’EastEnders, Chris Clenshaw, quand elle était de retour sur le tournage et a clairement indiqué qu’elle serait partante pour que Lauren revienne à Walford.

“Naturellement, tout dépend des intrigues et évidemment, Jacqueline aurait besoin de l’adapter à sa vie de famille.

“Mais ses deux filles sont plus âgées maintenant et retourner sur le plateau lui a fait réaliser à quel point EastEnders lui manquait.

“Elle espère que quelque chose pourra être concocté pour Lauren et qu’elle pourra revenir à temps plein à un moment donné dans le futur.”

Avant les funérailles de Dot, le personnage de Jacqueline, Lauren, a été vu pour la dernière fois à l’écran en février 2018.

Son personnage a été impliqué dans une histoire de choc qui l’a vue, elle et sa sœur Abi, tomber du toit de la reine Vic.

Alors que Lauren a survécu, Abi, joué par Lorna Fitzgerald, est décédé et Lauren est ensuite retournée en Nouvelle-Zélande.

Après avoir quitté EastEnders, Jacqueline – qui a des filles Ella, sept ans, et Mia, quatre ans, avec la star de télé-réalité Dan Osborne – a remporté I’m A Celebrity: Get Me Out Of Here! en 2019.

Tout n’a pas été simple, car plus tôt cette année, Jacqueline a déclaré qu’elle avait été forcée de vendre sa maison après avoir quitté le savon alors qu’elle traversait des moments difficiles.

Rex

Jacqueline a déclaré: «J’étais sur EastEnders pendant huit ans où vous receviez un chèque de paie fixe chaque semaine.

« C’était un salaire fixe et je n’avais rien d’autre à faire. C’était ma couverture de confort, c’était ce que je savais. Alors ce n’était tout simplement pas le cas.

“Pour moi, il n’y a rien de tel que l’indemnité de maternité, alors quand j’ai eu des enfants, j’ai dû partir et j’ai dû faire des couvertures de magazines pour gagner de l’argent pour nourrir mes enfants.

« Une fois que vous êtes parti, quand vous n’êtes pas dans l’émission, vous n’avez pas d’argent. Fait! Vous n’êtes pas payé autre chose.

« Les gens disent : ‘Pourquoi vendez-vous votre âme ?’ Je nourris mes enfants. C’est la différence. Je ne suis pas gêné, je n’ai pas honte.

« Il y a eu des moments où je n’avais pas d’argent. Avant d’aller dans la jungle, j’étais aux prises avec de l’argent. J’ai dû vendre ma maison.

“Et puis je suis allé dans la jungle et j’ai eu des opportunités incroyables, donc je ne regarderais jamais quelqu’un et je dirais:” Ils ne se bousculent pas assez “. Tu dois le faire.”

Parlant de son retour à EastEnders pour les funérailles de Dot, Jacqueline a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle pensait que son personnage était là pour rappeler aux téléspectateurs qu’elle existait.

Jacqueline a déclaré: «Elle vient juste de voir de vieux amis.

“J’ai l’impression qu’elle est là pour faire savoir aux gens qu’il y a encore de l’espoir et un avenir pour les Brannings.”

Éclaboussure

Parlant de son retour à EastEnders pour les funérailles de Dot, Jacqueline a déclaré qu’elle croyait que son personnage était là pour rappeler aux téléspectateurs qu’elle existait[/caption]