Jacqueline Jossa fait un retour choc à EastEnders après quatre ans d’absence

JACQUELINE Jossa a fait un retour sensationnel à EastEnders pour filmer des scènes des funérailles émouvantes de Dot Branning.

Le joueur de 29 ans, qui a joué pour la dernière fois à Albert Square il y a quatre ans, était de retour dans les studios du feuilleton la semaine dernière pour l’adieu du personnage.

Jacqueline Jossa a fait un retour sensationnel à EastEnders pour filmer des scènes des funérailles émouvantes de Dot Branning[/caption]

Son retour faisait partie d’un épisode hommage spécial à June Brown, qui a joué Dot pendant 35 ans.

Un corbillard tiré par des chevaux avec le nom de Dot dans un hommage floral a été vu emmené dans les studios Elstree à Borehamwood, Herts.

Une source a déclaré: “Les patrons ont contacté Jacq à propos de son retour pour l’épisode spécial de Dot et elle était plus qu’heureuse de revenir.

“Elle était de retour la semaine dernière pour filmer son petit passage en tant qu’invité.”

Jacqueline, qui a remporté I’m A Celebrity en 2019, a passé huit ans sur le feuilleton en tant que Lauren Branning.

Son personnage a quitté Walford en février 2018 suite au décès de sa sœur Abi, interprétée par Lorna Fitzgerald, 26 ans.

Jacqueline devrait apparaître dans quelques épisodes avant que son personnage ne revienne en Nouvelle-Zélande.

Dot faisait partie intégrante de la famille Branning après son mariage avec Jim, joué par John Bardon, en 2002.

La source a ajouté: «Les patrons d’EastEnders mettent tout en œuvre pour montrer à quel point June était aimée par les acteurs et l’équipe.

Jacqueline devrait apparaître dans quelques épisodes avant que son personnage ne revienne en Nouvelle-Zélande[/caption]

June, qui a joué à Dot de 1985 à 2020, est décédée en avril à l’âge de 95 ans[/caption]

Un corbillard sur le tournage d’EastEnders pour les funérailles de Dot[/caption]

«Elle était une partie importante d’EastEnders et son héritage vivra à Albert Square pour toujours. Elle ne sera jamais oubliée.

“Sans rien dévoiler, le scénario est magnifique et ce qu’elle aurait voulu.

“Ce fut quelques jours incroyablement difficiles sur le plateau car elle était tellement aimée.

«Mais tout le monde était déterminé à donner à June et Dot l’envoi qu’elle méritait.

“Il y aura pas mal de vieux visages qui reviendront pour l’épisode.”

June, qui a joué à Dot de 1985 à 2020, est décédée en avril à l’âge de 95 ans.

La nouvelle parviendra aux habitants que Dot, qui a quitté Walford pour vivre avec son petit-fils Charlie en Irlande, est décédée.

En 2019, Jacqueline a remporté I’m A Celebrity, battant la star de Corrie Andy Whyment en finale.

Depuis lors, elle a conclu des accords lucratifs avec In The Style et Hot Diamonds, entre autres marques.

L’actrice partage ses filles Ella, sept ans, et Mia, trois ans, avec l’ancienne star de Towie, Dan Osborne, 31 ans.