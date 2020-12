Jacqueline Jossa et sa fille sosie Mia ont présenté un adorable étalage dans des manteaux assortis lors d’un agréable voyage dans les magasins.

Jungle Queen Jac, qui partage également Ella, cinq ans, avec son mari Dan Osborne, s’est arrêtée pour jouer sur le trottoir avec Mia, deux ans, qui est tombée dans les bras de sa mère.

Jac posa le petit, la laissant courir juste devant alors que l’excitation monte pour le matin de Noël.

Les deux faisaient le plein d’articles essentiels avant le grand jour, qu’ils passeront à quatre dans leur maison familiale d’Essex.

Et la famille s’est immergée dans l’esprit de Noël, emmenant Ella et Mia rencontrer le Père Noël dans «le jour le plus magique».







Le fier papa Dan a partagé une série de clichés de la journée, ce qui leur a permis de passer du temps en famille de qualité avant de rentrer chez eux pour regarder des films festifs.

Ce Noël a également marqué les débuts de Jac dans le West End, acclamé par la critique pour son tour dans une adaptation musicale du classique festif de Dickens A Christmas Carol.

Mais elle a été éviscérée après que la série de l’émission ait été interrompue en raison des nouvelles restrictions de Covid.







L’émission a diverti un public socialement éloigné avant d’être obligée de conclure.

« C’est avec beaucoup de tristesse et de déception que nous annonçons A Christmas Carol fermera à partir du mercredi 16 décembre suite à l’annonce que Londres passera aux restrictions de niveau 3 », lit-on dans un communiqué sur le compte Instagram de l’émission au début du mois.

Depuis, Londres est passée au niveau 4, ce qui implique des restrictions encore plus sévères.







La déclaration a continué: « Nous sommes très fiers de l’émission, qui a joué à guichets fermés et a apporté une joie festive à un si grand nombre pendant cette période et nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu. »

Jac a partagé un cliché de la distribution sur scène peu de temps après la publication de la déclaration, en écrivant simplement: « Je m’ennuie de l’équipe x. »

Les fans ont depuis partagé leur dévastation et ont exhorté le théâtre à présenter la même production en 2021.









Un chant de Noël a également vu Jac montrer sa voix chantante, qui a été saluée comme «angélique» et «merveilleuse».

Jac a partagé certains des tweets jaillissants en remerciant les fans pour leur soutien sans faille.

Pendant ce temps, Jac, Dan et les enfants devraient déménager en 2021 dans leur nouvelle maison.