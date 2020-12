Jacqueline Jossa a été rejointe par sa fille «mini-moi» Ella, pour l’aider à modeler sa nouvelle collection de tenues de Noël.

Les fans ont salué l’ancienne star d’EastEnders, âgée de 28 ans, alors qu’elle jumelait avec sa fille de cinq ans lors d’une séance photo glamour pour sa collection Winter Wonderland pour In The Style.

Partageant les photos sur Instagram avec ses 3,1 millions d’adeptes, Jacqueline a sous-titré les clichés: « Ma goutte du ‘pays des merveilles d’hiver’ est en direct! Tellement excitée de partager celle-ci, c’est ma collection préférée de l’année, je pense tellement Noël et magnifique !!

« Nous avons attendu toute l'année pour nous habiller, donc Noël est définitivement celui-là !!! »







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)



Jaqueline a poursuivi: « Vous trouverez de magnifiques tenues de Noël assorties, de beaux hauts, des pulls de Noël … des tas de pièces incroyables et je promets que les formes sont si flatteuses que vous n’aurez pas à vous soucier du dîner de Noël. C’est en direct sur le @inthestyle application maintenant! Xx »

La gamme coûte de 10 £ à 38 £ et elle a déjà frappé les bonnes notes avec ses fans, car ils ont célébré l’offre dans ses commentaires.

L’un a écrit: « Les vêtements sont si beaux »

Un autre a ajouté: « Omg j'adore ça »







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)



C’est une réponse différente à une critique que Jacqueline a récemment dû mettre à leur place, après avoir été critiquée pour avoir fait de la publicité pour des vêtements « terribles ».

L’ancienne I’m A Celebrity Queen of the Jungle a riposté au troll en défendant le détaillant de mode In The Style, avec qui elle a signé un contrat à six chiffres pour ses collections.

Jacqueline avait répondu aux questions des fans lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, quand on a décidé de la frapper avec une question sous la ceinture.







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)



Le troll lui a demandé: « Pourquoi lâchez-vous toujours de terribles merdes dans les vêtements de style? »

Jac n’allait pas hésiter à répondre à la question et a répondu: « Euh, je ne sais pas! C’est beau, nous travaillons dur dessus et nous vendons assez bien! Chut vous wally …

«J’ai une question pour toi hun… pourquoi me suivre et me joindre à ça si tu es un étrange ennemi?

Il semblerait que le troll n’ait aucune réponse à cela et se glisse dans son trou noir.

