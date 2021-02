Jacqueline Jossa et Piers Morgan rendent hommage à Jake Wood alors qu’il se retire d’EastEnders en tant que Max Branning après 15 ans

JACQUELINE Jossa et Piers Morgan ont dirigé les hommages à Jake Wood alors qu’il se retirait d’EastEnders en tant que Max Branning après 15 ans.

L’acteur de 48 ans a quitté Albert Square en tant que Max vendredi soir après avoir été excité par l’ex Linda Carter, son frère Jack et même Phil Mitchell, qui a pris le dessus sur sa tentative de chantage.

À la dernière minute, Max a décidé qu’il ne pouvait pas emmener sa petite-fille Abi avec lui, et a regardé en larmes alors qu’elle était prise par Rainie et Stuart à la place.

Après la diffusion de ses dernières scènes, Jacqueline Jossa – qui jouait sa fille à l’écran Lauren Branning – a rendu hommage à Jake, écrivant sur Instagram: «Au seul autre gars que j’appelle papa.

«Merci pour tout. J’ai appris tout ce que je sais de toi et j’ai passé un excellent moment à jouer avec ta fille. Au revoir pour l’instant max.

« J’ai hâte de voir ce qui vous attend ensuite, et j’espère qu’un jour nous travaillerons à nouveau ensemble. Vous êtes une légende @mrjakewood. »

Jake a répondu: « J’adore ta fausse fille Jac comme ton faux père, puis-je juste dire que je suis si fier de la jeune femme que tu es devenue. »

La co-vedette d’EastEnders Shona McGarty, qui joue Whitney Dean, a tweeté: « L’acteur absolument fantastique @mrjakedwood a hâte de voir ce que vous ferez ensuite. X Un plaisir absolu de travailler avec. Vous nous manquerez vraiment. »

Pendant ce temps, Lacey Turner, qui joue l’ex-amour de Max, Stacey Fowler, a partagé une capture d’écran de leur scène finale de l’épisode de ce soir et l’a sous-titrée avec un gif cœur brisé.

En plus de ses co-stars, Jake a également reçu des messages de célébrités, dont l’animateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, qui a tweeté: « L’un des plus grands personnages et acteurs de tous les temps. Félicitations

@mrjakedwood. quelle course .. «

Jake a également partagé un collage de commentaires de fans disant à quel point ils étaient tristes qu’il quitte le savon.

Il a écrit dessus: « Cela fait une grande partie de ma vie depuis 15 ans, mais maintenant nous avançons …

« Merci pour tous vos messages, appréciez tout votre soutien. »