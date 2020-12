Dan Osborne et Jacqueline Jossa ont ouvert les portes de leur maison privée pour donner aux fans un accès à tous les domaines de leur nid d’amour familial en ligne.

Le couple de stars de la télévision – qui ont vu leur mariage secoué en 2020 au milieu de scandales de tricherie – prévoient d’emménager dans une nouvelle maison avec leur petite famille.

Et le couple invite les fans à les suivre dans leur voyage de rénovation alors qu’ils envisagent de rénover la propriété dans laquelle ils emménagent – avec la promesse de partager des vidéos et le contenu de leurs réalisations de bricolage.

Mardi, Jacqueline, 28 ans, a filmé son mari de 29 ans – qui a partagé les détails de leurs projets de déménagement et a demandé aux fans de suivre un nouveau compte Instagram pour d’autres mises à jour.







Dan a dit: «Bonjour à tous! J’espère que vous allez bien. Bienvenue, je reprends l’Instagram de Jacquie parce que je suis beaucoup plus drôle et plus cool qu’elle.

S’adressant à sa fille de cinq ans et à celle de Jacqueline, Ella, Dan a demandé: «Ella – est-ce que papa est cool? Est-ce que papa est drôle?

Ella rigola et répondit «oui», permettant à Dan de passer à autre chose.







L’ancienne star de The Only Way Is Essex a poursuivi: «Je voulais juste demander à vos gars de suivre notre compte personnel.

«Nous allons bientôt déménager chez nous et ça va être passionnant.»

Il a ajouté: «Nous allons avoir une belle maison et nous voulons l’aménager et vous emmener en voyage avec nous.»







Le nouveau compte a rapidement rassemblé près de 60000 abonnés – le compte partageant un cliché adoré de Dan et de l’ex-star d’EastEnders Jacqueline posant ensemble dans des robes de chambre blanches assorties comme première offre.

Le couple s’est marié en juin 2017 après cinq ans de fréquentation.

Ils ont deux enfants ensemble – Ella et leur deuxième fille, Mia, âgée de deux ans – tandis que Dan a un fils de sept ans nommé Teddy issu d’une relation précédente.