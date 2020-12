Jacqueline Jossa et Dan Osborne « veulent tourner une nouvelle page » et échapper aux « mauvais souvenirs » avec leur déménagement l’année prochaine, selon les rapports.

Jungle Queen Jac a déclaré il y a quelques semaines qu’elle, Dan et leurs deux filles Ella et Mia seraient en train de monter les bâtons d’ici 2021, après s’être rapprochés plus que jamais pendant le verrouillage.

La paire a été entourée de rumeurs selon lesquelles Dan était infidèle, mais elle lui a pardonné et il a admis des «erreurs» dans son passé.

Maintenant, on prétend qu’ils pensent qu’une nouvelle maison serait le moyen idéal pour échapper aux «mauvais souvenirs».

Un initié a dit nouveau! magazine: «Dan et Jac espèrent qu'une nouvelle maison renforcera leur nouvelle direction et contribuera à accroître leur potentiel en tant que marque familiale à l'avenir.







« Dan est tout au sujet de la famille pour le moment – il les place définitivement en premier. »

La source a ajouté que le verrouillage avait « solidifié » leur mariage, le couple « se reconnectant » d’une manière puissante au cours du verrouillage.

Et Jac s'est tournée vers la thérapie pour l'aider lorsque leur mariage était au plus bas, quittant temporairement leur domicile familial.







Elle a déclaré au Sun: « J’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de pression sur moi. Je ne pouvais pas être dans la même maison que Dan. La thérapie est une très bonne chose. »

Jac a ajouté: «La thérapie est une très bonne chose, que ce soit pour vous-même ou pour un couple.

« Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours mal vu. En Amérique, ils utilisent la thérapie comme ils vont chez le dentiste. »







Jac et Dan pourraient même renouveler leurs vœux de mariage, après s’être mariés en 2017.

S’ils le faisaient, elle voudrait que ce soit une chose discrète avec seulement leurs filles et le fils de Dan, Teddy, présents.

«Cette pensée me fait un peu grincer des dents», partagea-t-elle, «mais nous pourrions faire quelque chose comme renouveler nos vœux le moment venu.







«Nous aimerions que nous soyons tous les cinq sur les photos – nous le ferions pour les enfants.

« On a l’impression d’avoir une nouvelle relation, alors ça pourrait être très agréable de célébrer ça. »

Mirror Online a contacté les représentants de Jac et Dan pour obtenir leurs commentaires.