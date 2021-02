Jacqueline Jossa a cherché à se remonter le moral avec ses followers en partageant une photo glamour de retour.

L’actrice de 28 ans a déploré que le verrouillage lui ait laissé « des cheveux gras et un mal de tête » et a donc cherché à remonter le moral en regardant des temps meilleurs.

L’ancienne star d’EastEnders a plaisanté en disant qu’elle ne ressemblait pas à la photo qu’elle avait partagée sur Instagram mais qu’elle « essayait de se sentir mieux ».

Sur la photo, la mère de deux enfants boudeuse portait un pull rayé rose, pêche et blanc avec un rouge à lèvres et un fard à paupières roses assortis.

Ses cheveux châtains tombaient en boucles sur son épaule alors qu’elle posait dans ce qui ressemble à un salon.

Elle a également demandé à ses 3,1 millions d’abonnés s’ils étaient enthousiastes à l’idée de la fin potentielle du verrouillage le 21 juin.







Jacqueline a écrit: « Actuellement .. cheveux gras … mal de tête et ami sur mon menton qui ne disparaîtra pas.

« C’est effronté de ma part de publier ça, mais j’essaie de me sentir un peu mieux. Alors laisse faire. Qui est excité pour le 21 juin? »

La photo arrive à la fin d’une semaine au cours de laquelle son mari et son mari Dan Osborne ont été accusés d’avoir enfreint les règles de verrouillage en voyageant d’Essex au Yorkshire.

Ils ont été critiqués par certains fans après avoir fait un aller-retour de huit heures à l’installation Total K9 à Cottam, Driffield.

Jac et Dan ont emmené leurs filles Ella, six ans, et Mia, deux ans, voir leur nouveau chien de compagnie.

La police d’Essex et de Humberside a enquêté sur le voyage et a conclu que c’était pour des raisons commerciales «légitimes», car Dan s’était arrêté chez l’éleveur de chiens alors qu’il voyageait pour sa société de concours Prize Paradise.

Un communiqué de la police de Humberside a déclaré: « Le vendredi 19 février, nous avons été mis au courant des informations faisant état d’une violation présumée de la réglementation sur les coronavirus.

« En collaboration avec nos collègues de la police d’Essex, les allégations ont fait l’objet d’une enquête approfondie et un certain nombre d’enquêtes ont été menées. Les agents se sont entretenus avec les personnes impliquées. »

