JACQUELINE Jossa a admis qu’elle ne savait pas comment son amie de la jungle, Kate Garraway, avait «tenu bon» au milieu de son année de l’enfer.

Les deux stars sont devenues des amis proches quand elles ont toutes deux participé à la série 2019 de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! – quelques mois à peine avant que la vie de Kate, 53 ans, ne soit bouleversée.

instagram.com/kategarraway/

Jacqueline a fait l’éloge de la force de son amie de la jungle Kate[/caption]

En mars 2020, son mari Derek Draper a été transporté en soins intensifs pour un coronavirus, où il est resté pendant plus d’un an en tant que patient hospitalisé le plus ancien du Royaume-Uni à Covid.

Il a pu retourner dans sa maison familiale au début du mois, recevant toujours des soins et des soins médicaux 24h / 24.

Et Jacqueline, 28 ans, est émerveillée par la force de Kate tout au long de l’épreuve dévastatrice – expliquant qu’il a été «horrible» de voir son amie lutter de cette manière.

Elle a partagé dans une nouvelle interview: «C’est tellement horrible. Kate est l’être humain le plus charmant que vous rencontrerez jamais dans votre vie. Personne ne mérite ça, et évidemment Derek est aussi super adorable.

Rex

La vie de Kate a bouleversé quelques mois seulement après que Derek l’ait soutenue dans I’m A Celeb[/caption]

ITV

Il a été transporté à l’hôpital avec un coronavirus en mars 2020[/caption]

Jacqueline a également rencontré Derek et les deux enfants du couple, Darcey, 15 ans, et Billy, 11 ans, lorsqu’ils se sont envolés pour soutenir Kate dans l’émission en Australie.

Et l’ancienne actrice d’EastEnders a déclaré que la rapidité avec laquelle tout avait changé était «surréaliste».

Elle a ajouté à Le miroir: «C’est un peu surréaliste parce que j’avais l’impression que nous venions de les quitter.

«C’était une chose étrange, mais elle était incroyable et je la trouve vraiment inspirante parce qu’elle a vraiment continué à avancer.

@inthestyle

Jacqueline a fait part de ses réflexions sur l’année de l’enfer de Kate[/caption]

ITV

La star a documenté la bataille de Derek pour aider à donner aux gens un aperçu des horreurs de Covid[/caption]

Instagram

Lui et leurs deux enfants ont apporté leur soutien à Kate lorsqu’elle a concouru sur I’m A Celeb[/caption]

«Je crois vraiment que ses vibrations positives et sa pensée positive ont vraiment aidé leur situation. Je ne sais pas comment elle a tenu bon. Elle est incroyable. »

Jacqueline a contacté Kate en privé pour lui offrir son soutien et a déclaré qu’elle avait compris à quel point la famille était très unie lorsqu’elle était dans la jungle, car «tout ce que Kate faisait était de parler de Derek».

La star a ajouté: « Elle l’aimait tellement. »

Caractéristiques de Rex

Jacqueline a révélé que Kate parlait de son mari tout le temps dans la jungle[/caption]

Pennsylvanie

Il a pu rentrer chez lui plus tôt ce mois-ci[/caption]

ITV

Le corps de Derek a été ravagé par le virus[/caption]









Bien que Derek ait encore un long chemin à parcourir, Kate a révélé lors de Good Morning Britain jeudi qu’il faisait de bons progrès en étant à la maison avec elle et leurs enfants.

Elle a dit: «C’est un concert digne. C’était merveilleux d’avoir Derek à la maison et beaucoup de petits points positifs, je pense.

«Et si cela est positif parce que cela aide vraiment sa cognition à la maison, ou si c’est parce que je suis là pour voir les petites choses.

«Alors que je ne pouvais pas entrer avant et que nous étions sur Facetime et tout. C’est positif, de petits moments de réaction.