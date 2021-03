Jacqueline Jossa a donné à ses fans des conseils sur la façon de se prendre en charge en ligne.

L’ancienne star d’EastEnders, 28 ans, a dit à ses 3,1 millions d’abonnés Instagram de cesser de suivre les influenceurs avec des «corps parfaits» et des «visages parfaits» si cela les faisait se sentir mal dans leur peau lorsqu’ils utilisent Instagram.

Prenant à ses histoires vendredi, Jacqueline a déclaré « Instagram n’est pas réel » et a exhorté ses fans à ne suivre que les personnes qui les font se sentir bien.

Se filmant sans maquillage, elle a déclaré: «J’ai quelque chose d’important à dire, il est vraiment important que les personnes que vous suivez soient des personnes qui vous font vous sentir mieux dans votre peau, pas pire.







« Si vous vous réveillez tous les matins et que vous suivez des gens que vous pensez être dix sur dix, et qu’ils ont un corps parfait, et ils sont le visage parfait, et ils ont tout compris, et ils sont la meilleure maman du monde le monde, et ils vous font vous sentir mal.

« Ne les suivez pas simplement parce que ce n’est pas réel, parce qu’Instagram n’est pas réel, je serai le premier à vous le dire. »

Jacqueline a déclaré qu’elle publiait des photos d’elle-même ressemblant à une «déesse» après des heures passées dans la chaise d’une maquilleuse, mais qu’elle les partageait quand elle ne ressemblait pas à ça.







Elle a poursuivi: « C’est de la fumée et des miroirs, c’est tout un tas de b ***** ks, je peux vous l’assurer. »

«Même si cette personne est moi, je ne peux pas voir que c’est le cas, ne me suivez pas», a-t-elle poursuivi.

« S’il y a des gens qui aggravent votre journée, même inconsciemment. »







Cela vient après que Jacqueline a frappé des trolls, affirmant qu’elle était quotidiennement confrontée à des abus en ligne.

Elle a dit qu’elle était surprise que les gens ne réalisent pas à quel point les célébrités se font traîner.

La maman de deux enfants a appelé les réseaux sociaux à mettre en place des politiques visant à rendre plus difficile pour les trolls d’abuser des gens.