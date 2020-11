Jacqueline Jossa claque un troll qui lui a dit qu’elle vendait des vêtements “ terribles ”

Jacqueline Jossa a critiqué un troll qui a critiqué sa gamme de vêtements.

L’ancienne star d’EastEnders, 28 ans, a ouvert ses histoires Instagram pour répondre aux questions des fans, mais malheureusement, elle a reçu quelques commentaires désagréables.

Un troll lui a dit qu’elle vend des vêtements “terribles” et qu’elle ne les a pas pris en position couchée, appelant le troll un “étrange haineux”.

Elle a une gamme avec In The Style qu’elle promeut régulièrement sur son compte Instagram, la marque ayant également des gammes de Billie Faiers et d’anciennes stars de Love Island.

Le troll lui avait demandé: “Pourquoi sortez-vous toujours de terribles vêtements de merde In The Style?”







(Image: jacjossa / Instagram)







(Image: Instagram)



“Euh, non!” Jacqueline riposta.

«C’est beau, nous y travaillons dur et nous vendons assez bien!

“Shhhh vous wolly …







(Image: jacjossa / Instagram)



«J’ai une question pour toi hun… pourquoi me suivre et te joindre à ça si tu es un étrange ennemi?

Cela vient après avoir répondu à un autre méchant troll Instagram.

Les captures d’écran ont montré qu’un troll a dit à la mère de deux enfants qu’elle était “trop ​​orange” après que la star de la télévision ait partagé une vidéo d’elle-même en train de se coiffer et de se maquiller professionnellement.







(Image: Instagram)



Jacqueline leur a dit: “Hun…. Ne me suivez pas. Honnêtement, je m’en fous.”

Elle a également récemment riposté aux «salopes qui vendent des histoires» sur son mari Dan Osbourne.

Dan a admis avoir trompé Jacqueline mais elle a contesté les femmes qui racontent leur histoire à ce sujet dans la presse.