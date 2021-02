Jacqueline Jossa célèbre le sixième anniversaire de sa fille avec une fête de verrouillage sur le thème de la licorne

Jacqueline Jossa et Dan Osborne ont fait un effort supplémentaire pour le sixième anniversaire de la fille aînée Ella.

Comme le reste d’entre nous, ils ont été forcés de marquer le grand jour en lock-out – mais cela ne semblait pas déranger Ella qui a eu droit à une fête sur le thème de la licorne – avec un gâteau et des ballons – alors qu’elle célébrait avec ses parents et frères et sœurs, Teddy et Mia.

Jac et Dan partagent également Mia, deux ans, tandis que Dan a Teddy d’une relation précédente.

Le fier papa Dan a montré les célébrations sur les réseaux sociaux, partageant un regard sur le gâteau à trois niveaux, ainsi que sur le chiffre «6» épelé en ballons roses.

Et Ella et Teddy se sont rapidement levés et ont commencé à danser alors que Dan et Jac rayonnaient derrière la caméra.







Pendant ce temps, la famille de cinq personnes est récemment devenue six en accueillant un chiot Rottweiler dans leur maison.

« Nous avons hâte de vous accueillir à la maison! » un Dan ravi jaillit alors qu’il filmait leur nouveau chien sur le chemin du retour après l’avoir récupéré.

Cela est venu après qu’ils aient donné leur husky au grand-père de Dan.







Et 2021 pourrait être une grande année pour Dan, Jacqueline, Ella et Mia.

Des rapports ont récemment émergé selon lesquels ils envisageaient de passer de leur maison d’Essex à une toute nouvelle maison.

Et ils peuvent même renouveler leurs vœux de mariage, après avoir noué le nœud en 2017 – mais Jac insiste sur le fait que ce serait une affaire discrète.







«Cette pensée me fait un peu grincer des dents», partagea-t-elle, «mais nous pourrions faire quelque chose comme renouveler nos vœux le moment venu.

«Nous aimerions que nous soyons tous les cinq sur les photos – nous le ferions pour les enfants.

« On a l’impression d’avoir une nouvelle relation, alors ça pourrait être très agréable de célébrer ça. »