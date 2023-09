Jacqueline Jossa abandonne son alliance lors d’une soirée sans son mari Dan après avoir révélé qu’ils « n’avaient pas beaucoup de rendez-vous »

JACQUELINE Jossa a abandonné son alliance alors qu’elle partait en soirée après avoir révélé qu’elle « n’avait pas beaucoup de soirées en amoureux » avec son mari Dan Osborne.

La star de 30 ans est avec son ancien mari star de Towie, Dan, depuis dix ans et mariée depuis cinq ans.

La Méga Agence

Jacqueline Jossa a abandonné son alliance alors qu’elle partait en soirée après avoir révélé qu’elle « n’avait pas beaucoup de soirées en amoureux » avec son mari Dan Osborne[/caption] La Méga Agence

La star était une vision alors qu’elle posait dans une salle chic de Londres dans une robe noire[/caption] Instagram

Jacqueline a récemment révélé qu’elle et Dan abandonnaient souvent leurs alliances.[/caption]

Et en sortant seule jeudi soir, Jacqueline était une vision alors qu’elle célébrait les 10 ans d’In The Style.ème anniversaire.

La mère de deux enfants était plus glamour que jamais dans une longue robe noire et des talons, alors qu’elle affichait un bronzage et un magnifique maquillage.

Jacqueline accessoirisée avec une pochette noire et portait ses mèches sombres en vagues lâches sur le côté.

Elle a posé pour des clichés sur le tapis rouge lors de la soirée au Chinawhite à Londres.

Jacqueline a rejoint une série d’autres stars, dont Georgia Harrison de Love Island et la gagnante de l’émission Jess Harding.

La légende d’EastEnders, Jac, insiste sur le fait que ses bagues et celles de Dan ne s’ajustent tout simplement plus parce qu’ils sont ensemble depuis si longtemps que leurs corps ont changé avec le temps.

« Nous ne les portons jamais. Je ne le porte tout simplement pas », a déclaré Jacqueline.

« Si je sors ou si j’ai un événement spécial, je le porterai. Mais sinon, j’oublie toujours.

« C’est aussi un peu serré. Parce que, vous savez, j’étais maigre et maintenant je ne le suis plus.

« Et celui de Daniel est trop gros parce qu’il est maigre. Et évidemment, il va à la salle de sport tous les jours sans échouer et s’entraîne et fait des poids.

« Évidemment, tu ne peux pas en porter bijoux. Ce n’est pas mon excuse, car je ne vais pas assez au gymnase pour que ce soit mon excuse.

Le couple a récemment partagé des publications énigmatiques sur leurs comptes de réseaux sociaux respectifs.

La star du savon Jacqueline a mis en ligne une citation qui disait : « Fille, regarde-toi. Tout ce qui s’est passé dans votre vie, vous l’avez géré.

« Vous travaillez dur, vous êtes fort, vous êtes ambitieux, authentique et loyal.

« Quiconque n’apprécie pas ce que vous apportez ne vous mérite pas.

« Tu es une reine. »

Dan a emboîté le pas et a fait allusion à des moments « éprouvants » auxquels il a été confronté ces derniers temps.

Le message disait : « Pourquoi la vie me met-elle si durement à l’épreuve ces derniers temps ? Je veux dire, je vais survivre, mais bon sang, donne-moi une pause.

Il l’a légendé : « Qui d’autre se sent comme ça… ? »

Éclaboussure

Jacqueline a rejoint une foule d’autres célébrités au Chinawhite à Londres pour la fête d’anniversaire.[/caption]