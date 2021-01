Jacqueline Jossa divertit son immense réseau social avec des mises à jour quotidiennes de sa vie de famille heureuse.

Mais l’ancienne actrice d’EastEnders, 28 ans, a révélé qu’elle était «à mon plus bas niveau» dans les mois précédant son entrée dans la jungle I’m A Celeb.

Répondant aux questions dans le cadre de la tendance populaire d’Instagram dans laquelle les fans peuvent demander à voir une photo, Jac a été invité à partager: « quand vous vous sentiez le plus bas mais que personne ne le savait. »

Elle a partagé un selfie d’elle-même pensif, complètement maquillée, en répondant: « Juste avant que je n’aille dans la jungle. »







(Image: Instagram)



La mère de deux enfants a ensuite été couronnée reine de la jungle, transformant sa vie en gagnant des millions de nouveaux fans.

Lorsqu’on lui a demandé « Quand vous vous êtes senti le plus heureux », elle a répondu: « Je dirais cette année, bizarrement. Tant de choses incroyables se sont produites. »

Parmi les autres images partagées par Jac, mentionnons elle et ses trois frères et sœurs à l’école primaire, des images de ses deux grossesses, sa première photo avec maintenant son mari, Dan Osborne de Towie, et divers nouveaux instantanés de la vie de famille.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



La paire de stars de la télévision – qui a vu leur mariage secoué en 2020 au milieu de scandales de tricherie – a beaucoup à attendre en 2021, y compris un déménagement dans une nouvelle maison avec leur petite famille.

Et le couple a invité les fans à les suivre dans leur voyage de rénovation alors qu’ils envisagent de rénover la propriété dans laquelle ils emménagent – avec la promesse de partager des vidéos et le contenu de leurs réalisations de bricolage.

Prenant à Instagram Stories la semaine dernière, Jac a filmé son mari de 29 ans – qui a partagé les détails de leurs projets de déménagement et a demandé aux fans de suivre un nouveau compte Instagram pour d’autres mises à jour.







(Image: Instagram / homewiththeosbornes)



Le nouveau compte a rapidement rassemblé près de 60000 abonnés, partageant un cliché aimé de Dan et Jacqueline posant ensemble dans des robes de chambre blanches assorties comme première offre.