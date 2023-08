Jacqueline Fernandez : Sajid Khan à Michele Morrone, amours présumées de l’actrice

Jacqueline Fernandez, l’actrice populaire de Bollywood, a été liée à diverses personnes dans le passé. L’un des noms notables qui lui sont associés est Sajid Khan, un réalisateur. Leur relation a été entourée de controverses et a finalement pris fin. Un autre nom qui a fait la une des journaux est Michele Morrone, un acteur italien. En parlant de sa carrière d’actrice, Jacqueline a donc fait partie de plusieurs films à succès tout au long de sa carrière. Dans le film bourré d’action « Kick » (2014), elle a ajouté du glamour et du charme aux côtés de Salman Khan. Ses mouvements de danse énergiques et son timing comique dans « Judwaa 2 » (2017) ont conquis le cœur du public. Dans « Race 2 » (2013), la représentation élégante et séduisante de Jacqueline a ajouté un élément intrigant à l’intrigue palpitante. Elle a également présenté son timing comique dans le rire « Housefull 2 » (2012). Le talent et la présence à l’écran de Jacqueline continuent de captiver le public dans ses différents films à succès.