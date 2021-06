Jacqueline Fernandez révèle que ses parents veulent qu’elle reste à Bahreïn pour CETTE raison! | Nouvelles des gens

New Delhi: La beauté sri-lankaise Jacqueline Fernandez a étendu son aide à ceux qui en ont besoin au milieu de la deuxième vague mortelle de coronavirus dans le pays. Parlant de sa famille, Jackky a déclaré que sa mère voulait qu’elle revienne bientôt à Bahreïn.

Dans une interview accordée au Times of India, elle a déclaré: « Je pense qu’en 2020, l’épidémie du virus a choqué tout le monde. Cette fois-ci, alors que nous étions sous-préparés pour la deuxième vague, les gens sont venus en grand nombre pour aider activement ces personnes. en détresse. »

«Mes amis du Sri Lanka et mes parents, qui vivent à Bahreïn, regardent les nouvelles et paniquent lorsqu’ils voient la situation en Inde. Mes parents veulent désespérément que je vive avec eux au Bahreïn… même mes oncles et cousins ​​au Sri Lanka me le demandent. mais je suis plutôt déterminée à rester ici et à continuer le travail que je fais », a-t-elle ajouté.

Sur le plan du travail, Jacqueline a Bhoot Police, Cirkus et Bachchan Pandey dans son minou. Elle sera également vue dans Akshay Kumar avec Ram Setu avec Nushrratt Bharuccha.