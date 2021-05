Jacqueline Fernandez remercie la police de Mumbai pour «être toujours sur ses gardes» | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Jacqueline Fernandez s’est rendue sur Twitter dimanche pour partager sa gratitude pour le travail accompli par la police de Mumbai.

L’actrice avait récemment fourni au personnel de la police de Mumbai des imperméables et d’autres équipements de sécurité.

«Je salue @MumbaiPolice pour être toujours sur ses gardes, faire son devoir; pluie, tempête. Merci pour tout ce que vous faites tous pour nous», a-t-elle écrit.

La police de Mumbai a remercié l’actrice pour sa contribution.

S’adressant à Twitter, il a déclaré: « À l’approche du mois de juin, Mumbai se prépare pour les moussons – nous aussi. Merci @Asli_jacqueline et #YoloFoundation pour votre précieuse contribution – cela aidera notre personnel à rester en sécurité en cas de pandémie et de mousson. . #StongerTogether. «

Elle a également créé la fondation You Only Live Once où elle s’est associée à plusieurs ONG qui répondent aux différents besoins des personnes pendant la pandémie.

L’actrice avait également contribué à la Fondation de la police de Pune récemment.

Côté travail, Jacqueline sera vue dans « Cirkus », « Bhoot Police » et « Kick 2 », « Attack » et « Bachchan Pandey ».