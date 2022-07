Jacqueline Fernandez recrée la pub Pepsi de 1992 de Cindy Crawford, Karan Johar réagit

Lundi, Karan Johar a partagé une publicité mettant en vedette Jacqueline Fernandez. En partageant la publicité sur Instagram, le réalisateur a déclaré : “Je ne peux pas quitter des yeux cette nouvelle publicité Pepsi Black.” Dans la vidéo d’inspiration rétro, on peut voir Jacqueline faire du vélo jusqu’à une station-service éloignée et arriver avec style. Il est intéressant de noter que l’apparence de Jacqueline et le cadre de la campagne sont des recréations d’une publicité Pepsi de 1992 mettant en vedette l’ancien mannequin Cindy Crawford.

Jacqueline et Cindy sont montrées en train de prendre un verre dans une station-service dans les deux publicités. On peut les voir portant un débardeur blanc et un short en jean. Deux gars sont vus en train de remplir leur voiture dans le clip d’une minute publié par Karan Johar, tandis qu’une femme à vélo s’arrête à la station-service au milieu de nulle part. Il devient clair qui est la femme alors qu’elle gare son vélo et enlève son casque. Elle se dirige ensuite vers un distributeur automatique et sirote une canette de Pepsi Black.





Les garçons semblent stupéfaits, mais la vidéo vous laisse vous demander s’ils sont hypnotisés par la présence de Jacqueline ou par la nouvelle canette de Pepsi Black. Il est finalement démontré que les garçons ont été hypnotisés par la nouvelle boisson tout au long de cette période. Sur la vidéo publiée par Karan, de nombreuses personnes ont commenté. Beaucoup d’autres ont commenté avec le mot “charmant”, tandis que d’autres ont ajouté des emojis de cœur et de feu.





Women’s Health a rapporté en 2021 que la publicité Pepsi de 1992, qui a été diffusée pour la première fois au Super Bowl aux États-Unis, avait fait sensation. Cindy Crawford a de nouveau visité le lieu d’origine du tournage et y a publié ses images le 8 septembre 2021, en utilisant un style similaire.