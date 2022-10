Jacqueline Fernandez partage des images de la star d’Akshay Kumar et se dit “reconnaissante pour l’amour”

La star de Bollywood, Jacqueline Fernandez, qui est l’une des actrices les plus populaires, est récemment apparue dans la vedette d’Akshay Kumar, Ram Setu. Mercredi, l’actrice s’est rendue sur les réseaux sociaux et a laissé tomber des images fixes du film. De l’enfilage des écharpes au pantalon beige avec un crop top olive, l’actrice regarde au top du jeu.

S’adressant à ses réseaux sociaux, elle écrit Grateful for the love #ramsetu IN CINEMAS NOW. Son dernier film, Ram Setu, raconte l’histoire d’un archéologue athée devenu croyant qui court contre la montre pour prouver la véritable existence du légendaire Ram Setu avant que les forces du mal ne détruisent le pilier de l’héritage indien. On voit Jacqueline Fernandez jouer le rôle du Dr Sandra Rebello, une guerrière de l’environnement.





Ram Setu a bien fait au box-office le jour 1. Le film, qui met également en vedette Jacqueline Fernandez et Nushratt Bharuccha, a fait Rs. 15,25 crores le jour de son ouverture.

Confirmant le même Taran Adarsh ​​a écrit: «Ram Setu, le film le plus récent de l’acteur de Bollywood Akshay Kumar, a bien fait au box-office le jour 1. Le film, qui présente également Jacqueline Fernandez et Nushratt Bharuccha, a fait Rs. 15,25 crores le jour de son ouverture.

Akshay Kumar a maintenant sa plus grande ouverture de 2022 grâce à Ram Setu. Pour l’acteur, qui n’a pas connu une grande année avec la plupart de ses films qui ont échoué au box-office, notamment Bachchhan Paandey, Raksha Bandhan et Samrat Prithviraj, c’est un soulagement majeur.





Ram Setu est dirigé par Abhishek Sharma qui a déjà réalisé des films tels que Tere Ben Laden, Tere Ben Laden : Dead or Alive et Parmanu : The Story of Pokhran, entre autres. Le Dr Chandraprakash Dwivedi, qui a réalisé Akshay dans le drame historique Samrat Prithviraj plus tôt cette année, a été le producteur créatif du film.

La vedette d’Akshay Kumar s’est heurtée au film comique Dieu merci au box-office. Réalisé par Indra Kumar, ce dernier met en vedette Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh dans les rôles principaux.

Mettant en vedette Akshay Kumar dans le rôle principal d’un archéologue athée devenu croyant, le Dr Aryan Kulshrestha, le film d’action-aventure Ram Setu est sorti en salles le mardi 25 octobre, un jour après l’occasion festive de Diwali. Outre la star de Khiladi, le film présente également Jacqueline Fernandez, Nushrratt Bharuccha, Satya Dev et Nassar.