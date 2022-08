Jacqueline Fernandez, marquée par son lien avec l’escroc Sukesh Chandrashekhar, cherche du réconfort en Dieu ; trouve un gourou dans ce chef spirituel basé à Delhi

Nous avons tous été témoins depuis notre enfance que lorsque nous avons des ennuis ou que nous nous sentons tristes ou démotivés dans la vie, il n’y a qu’une seule façon de passer à autre chose en devenant centré sur Dieu. Jacqueline Fernandes fait la même chose en ce moment. L’actrice de Vikrant Rona, qui a de gros problèmes en raison de son lien et de sa proximité avec l’escroc Sukesh Chandrashekhar, est désormais centrée sur Dieu. Oui! Selon les rapports de Pinkvilla, Jacqueline Fernandez est actuellement devenue une adepte religieuse et est sous la direction de Guruji Nirmal Singh de Delhi, connu pour être un sauveur pour de nombreuses célébrités.

Jacqueline Fernandez a été nommée dans l’acte d’accusation déposé par la Direction de l’application de la loi dans l’affaire de blanchiment d’argent de 200 crores et aurait rendu visite au Nirmal Singh Guruji à Chattarpur Delhi. Elle a visité le Shiv Mandir établi par le Nirmal Baba et chante maintenant les noms de Guruji et l’emmène sous la forme d’un bracelet. L’actrice de Kick chante un mantra gourou une fois par jour.

Récemment, Jacqueline a également été aperçue dans le temple Mukteswar à Juhu et son saint avatar a laissé beaucoup de surprises car la transition de l’actrice a été un petit choc surprise pour les internautes. Beaucoup l’ont également trollée en disant qu’elle avait besoin des bénédictions du tout-puissant au milieu d’un cas de dysfonction érectile. Mais maintenant que le rapport affirme qu’elle est maintenant sous la direction du Guruji, on peut joindre les points. Jacqueline Fernandez traverse une période difficile depuis un certain temps maintenant, c’est l’actrice qui maintient sa dignité et s’en tient à la vérité dont elle est consciente et se concentre sur le travail. Jacqueline a également surmonté ses photos privées divulguées en ligne avec l’escroc Sukesh Chandrashekar.