Jacqueline Fernandez lance la Fondation YOLO, vise à «  créer, partager des histoires de gentillesse  » au milieu de COVID-19

Jacqueline Fernandez a annoncé mardi le lancement de sa fondation « You Only Live Once (YOLO) » pour créer et partager des histoires de gentillesse au milieu de la pandémie COVID-19. Prenant son compte Instagram, Jacqueline a annoncé le lancement de la Fondation YOLO; une initiative pour créer et partager des histoires de gentillesse en ces temps difficiles.

Jacqueline a également partagé qu’elle s’était associée à plusieurs ONG qui répondent aux différents besoins de la société, pour commencer. Avec une ONG appelée Roti Bank, Jacqueline a pour objectif de fournir un lakh de repas ce mois-ci.

D’autre part, en partenariat avec la Feline Foundation, l’acteur a pris des initiatives pour aider les animaux errants. De plus, Jacqueline distribuera également des masques et des désinfectants aux travailleurs de première ligne – la police de Mumbai, qui continuent de travailler sans relâche au milieu de la pandémie.

Dans la légende, Jacqueline a écrit: « Nous avons cette vie unique, faisons tout ce que nous pouvons pour faire une différence dans ce monde !! Je suis fière d’annoncer le lancement de la Fondation YOLO, une initiative pour créer et partager des histoires de gentillesse. «

Elle a ajouté: «En ces temps difficiles, la Fondation Yolo s’est associée à plusieurs ONG pour aider de toutes les manières possibles. Regardez cet espace pour savoir comment vous pouvez contribuer et faire une différence dans la vie autour de vous #staysafe #spreadlove # aider les autres. »

Jacqueline avait précédemment étendu son aide aux personnes dans la reconstruction de leurs maisons après les inondations et avait également travaillé à l’alimentation des enfants pendant le COVID-19.

Sur le plan du travail, Jacqueline Fernandez avait récemment partagé son numéro spécial de danse du prochain film de Salman Khan « Radhe: Your Most Wanted Bhai », ainsi que des films comme « Bachchan Pandey », « Bhoot Police », « Attack », « Cirkus ». , «Ram Setu» dans le pipeline.