Jacqueline Fernandez interrogée par ED dans une affaire de blanchiment d’argent impliquant Sukesh Chandrasekhar

La Direction de l’application de la loi (ED) a interrogé lundi l’actrice de Bollywood Jacqueline Fernandez dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent impliquant l’escroc emprisonné Sukesh Chandrasekhar, ont informé des sources. Fernandez a comparu devant le siège de l’ED, suite à la convocation d’une agence fédérale pour enregistrer sa déclaration dans l’affaire. Cette décision est intervenue près de deux mois après que l’ED a attaché des actifs d’une valeur de Rs 7,27 crore de Fernandez en avril à la fin de l’affaire enregistrée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002. Une enquête concernant le traçage des produits du crime est actuellement en cours. a progressé, car Fernandez a également été interrogé dans l’affaire plus tôt.

ED regarde diverses personnes qui sont directement ou indirectement liées à cette affaire. Les rapports suggèrent que l’ED étudie la possibilité que de l’argent ait été investi à l’étranger et qu’il soit dirigé par l’escroc Chandrasekhar, qui est accusé dans 21 affaires. Cette affaire ED est basée sur un FIR déposé par l’aile des infractions économiques (EOW) de la police de Delhi contre Chandrasekhar, qui contactait les gens en usurpant des appels pour les duper car les numéros reflétant sur leurs téléphones semblaient provenir d’agents du gouvernement et il a affirmé être un agent du gouvernement offrant de l’aide aux gens moyennant un prix.

Adoptant ce modus operandi, a déclaré ED, Chandrasekhar a contacté Aditi Singh, épouse de l’ancien promoteur de Religare Enterprises Shivinder Mohan Singh, en se faisant passer pour le secrétaire à l’intérieur de l’Union, le secrétaire juridique de l’Union, l’officier du bureau du Premier ministre et les fonctionnaires subalternes. et lui a extorqué plus de Rs 200 crore sur une période d’un an sous prétexte de contribution aux fonds du parti. Shivinder Mohan Singh a été arrêté en octobre 2019 dans une affaire liée au détournement présumé de fonds chez Religare Finvest Ltd. Chandrashekhar et ses associés auraient pris de l’argent à Aditi après s’être fait passer pour des représentants du gouvernement et avoir promis d’obtenir une caution pour son mari. Chandrashekhar aurait persuadé Aditi de transférer de l’argent en se faisant passer pour un fonctionnaire du gouvernement central lors d’un faux appel alors qu’il était incarcéré à la prison de Rohini et a promis de gérer la caution de son mari.

Chandrashekhar et son épouse actrice Leena Maria Paul ont été arrêtés par la police de Delhi en septembre 2021 pour leur rôle présumé dans une affaire de duplication. L’enquête de l’ED a également révélé que Chandrasekhar dirigeait son entreprise d’extorsion illégale depuis la prison centrale de Delhi, en connivence avec les responsables de la prison. Plus tôt, l’ED avait saisi le bungalow face à la mer de Chandrasekhar à Chennai, 26 voitures, de la monnaie indienne et des objets de valeur d’une valeur de Rs 45 crore lors de divers raids dans l’affaire. Dans cette affaire, Chandrasekhar et huit autres personnes, dont sa femme Leena Maria Paul, ont été arrêtés en vertu de la PMLA. Par la suite, la plainte du ministère public a été déposée devant un tribunal spécial contre les neuf accusés.

Au cours de l’enquête, il a été révélé que Chandrasekhar avait offert divers cadeaux d’une valeur de Rs 5,71 crore à Fernandez à partir des produits du crime générés par des activités criminelles, y compris l’extorsion. Chandrasekhar avait chargé Pinky Irani, son associée de longue date et co-accusée dans cette affaire de remettre ces cadeaux à Fernandez. L’ED a déclaré qu’en plus de ces cadeaux, Chandrasekhar avait également donné des fonds à hauteur de 1 72 913 dollars américains et 26 740 dollars australiens aux membres proches de la famille de Fernandez sur le produit du crime par l’intermédiaire du co-accusé Avtar Singh Kochhar, un et opérateur hawala international bien connu.

Chandrasekhar avait également remis de l’argent à hauteur de Rs 15 lakhs à un scénariste au nom de Fernandez à titre d’avance pour l’écriture d’un scénario pour son projet de série Web. Ce montant en espèces a également été saisi par l’ED. Une autre actrice, Nora Fatehi a également été interrogée par l’ED dans le cadre de la même affaire.