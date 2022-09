La prétendue histoire d’amour de Jacqueline Fernandez avec Sukesh Chandrashekhar a causé beaucoup de problèmes à l’actrice. L’actrice a été interrogée pendant plus de huit heures par l’aile des infractions économiques (EOW) de la police de Delhi. On le sait, elle a déjà été convoquée deux fois mais n’a pas comparu en invoquant des engagements professionnels. L’actrice y est arrivée à 11h20 et est repartie après huit heures d’interrogatoire. Il semble que Nora Fatehi ait été convoquée demain. Ravinder Yadav, CP spécial, a déclaré à une agence de presse qu’ils rappelleraient Jacqueline Fernandez au fur et à mesure des besoins. Ils appelleront également Pinky Irani qui était la médiatrice entre Sukesh Chandrashekhar et les actrices. Le flic a déclaré que Jacqueline Fernandez avait répondu aux questions et avait coopéré avec eux.

Les flics l’interrogent pour avoir prétendument reçu des cadeaux de luxe de l’escroc. Ils ont été achetés grâce au produit du racket d’extorsion qu’il a dirigé depuis la prison de Tihar. Elle ne s’est pas présentée les 29 août et 12 septembre invoquant des engagements professionnels. Jacqueline Fernandez a soutenu qu’elle ne connaissait pas la véritable identité de la personne. Elle a dit qu’il s’était présenté comme un membre de la famille tamoule propriétaire de Sun TV. Jacqueline et lui se sont rencontrés comme le suggèrent certaines des prétendues photos divulguées des deux.

Il semble qu’elle ait soumis des documents pour étayer ce qu’elle leur a dit. L’actrice aurait reçu un certain nombre de cadeaux comme des voitures de luxe (Maserati, Porsche et Mini Cooper), des sacs de créateurs de Gucci et Chanel ainsi que quatre chats persans. Elle a aussi beaucoup de bijoux. Nora Fatehi a été interrogée pendant six à sept heures auparavant par l’aile.

Sukesh Chandrashekhar avait déclaré que l’actrice était innocente dans cette affaire. Il a dit que les cadeaux ont été donnés par amour. Pinky Irani avait joué les entremetteurs pour le couple. Jacqueline Fernandez a deux films Ram Setu et Cirkus alignés dans les mois à venir.