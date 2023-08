Jacqueline Fernandez fait tourner les têtes à l’aéroport de Mumbai avec sa superbe déclaration de style [Watch Video]

La toujours aussi glamour Jacqueline Fernandez a fait une apparition éblouissante à l’aéroport de Mumbai le 26 août. L’actrice était très stylée. Elle a réussi son look d’aéroport avec un mélange parfait de confort et de style. L’actrice portait un haut blanc associé à un jean blanc. Son sac Chanel rose ajoutait une touche élégante à sa tenue. Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans son prochain film « Houseful 5 ». L’ensemble de Jacqueline à l’aéroport était tout simplement parfait. Elle portait un haut blanc chic parfaitement associé à un jean blanc, créant un look épuré et sophistiqué qui mettait en valeur son sens impeccable de la mode. Cependant, ce qui a vraiment retenu l’attention, c’est son choix d’accessoires, avec un sac Chanel rose porté sur son épaule, ajoutant une couche supplémentaire de panache à sa tenue. Connue pour son goût impeccable en matière de mode, l’apparence de Jacqueline à l’aéroport a réaffirmé son statut d’icône de style. Sa capacité à fusionner sans effort confort et style tout en conservant un air glamour est ce qui la distingue en tant que véritable inspiration de la mode.