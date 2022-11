Jacqueline Fernandez est soulagée dans l’affaire de blanchiment d’argent de l’escroc Sukesh Chandrashekhar ; actrice libérée sous caution [Full Report]

Jacqueline Fernandez est entrée et sortie du tribunal en raison de son implication présumée avec l’escroc Sukesh Chandrashekhar. Son nom a été lié à une affaire de blanchiment d’argent d’une valeur de Rs 200 crore. Elle a été interrogée par la Direction de l’exécution, puis elle a demandé une libération sous caution en déclarant qu’il n’y avait pas besoin de garde à vue car l’enquête était terminée. Maintenant, selon les dernières mises à jour, le tribunal de Delhi a accordé une caution à Jacqueline Fernandez dans cette affaire.

Jacqueline Fernandez peut pousser un soupir de soulagement

Comme l’a rapporté l’ANI, l’actrice a été invitée à se présenter devant le tribunal de Delhi où elle a été libérée sous caution dans cette affaire. Elle est venue avec son armée d’avocats.

Découvrez la vidéo de Jacqueline Fernandez quittant le tribunal ci-dessous

#REGARDEZ | Jacqueline Fernandez quitte le tribunal de Patiala House à Delhi après avoir obtenu une caution dans une affaire de blanchiment d’argent de Rs 200 crores impliquant l’escroc présumé Sukesh Chandrashekhar pic.twitter.com/d1qjSaLZeg ANI (@ANI) 15 novembre 2022

C’est jeudi que le tribunal dirigé par la juge spéciale Shailendra Malik aurait réservé le verdict sur la libération sous caution de Jacqueline Fernandez dans cette affaire. Jacqueline Fernandez a été convoquée à plusieurs reprises par l’ED pour enquête. Plus tard, elle a été nommée pour la première fois dans l’acte d’accusation supplémentaire. Cependant, elle n’a pas été arrêtée. Nora Fatehi a également fait l’objet d’une enquête dans cette affaire.

Au milieu de l’enquête, les photos privées de Jacqueline Fernandez et de l’escroc Sukesh Chandrashekhar étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Apparemment, l’actrice a reçu de nombreux cadeaux coûteux de Sukesh.

Les prochains films de Jacqueline Fernandez

Sur le front du travail, Jacqueline Fernandez sera ensuite vue dans Cirkus avec Ranveer Singh, Pooja Hegde et d’autres. Elle fait également partie de Da Bangg – THE TOUR – RELOADED. Elle doit se produire à Kolkata avec Salman Khan, Prabhu Deva et d’autres. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.